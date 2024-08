അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AG 622939 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 622939 AB 622939 AC 622939 AD 622939 AE 622939

AF 622939 AH 622939 AJ 622939 AK 622939 AL 622939

AM 622939

2nd Prize Rs :500000/-

1) AJ 125806 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 152641 (PALAKKAD)

2) AB 428145 (ALAPPUZHA)

3) AC 157921 (THRISSUR)

4) AD 387688 (ERNAKULAM)

5) AE 315528 (VADAKARA)

6) AF 728815 (THRISSUR)

7) AG 944237 (CHITTUR)

8) AH 149586 (PALAKKAD)

9) AJ 471092 (WAYANADU)

10) AK 853574 (ERNAKULAM)

11) AL 909230 (PALAKKAD)

12) AM 811911 (PATHANAMTHITTA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0771 0915 1351 1912 2219

2403 2739 3182 3392 3690

4572 6010 6536 6834 7245

8537 9258 9975

5th Prize-Rs :2000/-

4305 6095 6641 7029 8390

8578 8994

6th Prize-Rs :1000/-

0266 0762 0786 1429 2791

4661 5555 5664 5826 5854

5896 5952 6171 6547 6764

6793 7065 7267 7550 7727

8563 8671 8757 9059 9168

9917

7th Prize-Rs :500/-

0204 0257 0430 0760 0824

0921 0935 0947 1007 1481

2075 2217 2249 2393 2526

2607 2695 2761 2850 2909

3052 3563 3682 3711 3864

4001 4056 4120 4159 4213

4220 4366 4647 4905 4937

5214 5445 5490 5803 5852

5890 5907 6004 6100 6135

6357 6435 6503 6549 7045

7159 7179 7185 7212 8019

8041 8491 8690 8706 8741

8950 9077 9398 9412 9512

9577 9700 9845 9854 9860

9901 9949

8th Prize-Rs :100/-

0050 0163 0202 0259 0263

0271 0381 0494 0503 0524

0624 0713 0726 0860 0941

0950 0973 0996 1285 1310

1326 1443 1472 1480 1488

1510 1837 1859 1914 1919

1922 2074 2174 2276 2313

2368 2391 2591 2605 2837

2844 2896 3002 3126 3197

3305 3507 3643 3755 3765

3778 3856 4015 4060 4090

4107 4259 4369 4398 4417

4493 4546 4685 4826 4874

4884 4966 5326 5344 5347

5437 5552 5799 5819 5858

5949 5998 6209 6240 6263

6287 6293 6322 6422 6448

6479 6481 6629 6664 6680

6681 6784 6805 6901 6921

7135 7356 7404 7421 7546

7608 7610 7717 7845 7861

7863 7945 7973 8145 8158

8199 8233 8256 8274 8613

8893 8910 9026 9179 9357

9380 9630 9851