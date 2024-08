സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SH 347993 (KOZHIKKODE) Cons Prize-Rs :8000/- SA 347993 SB 347993 SC 347993 SD 347993 SE 347993 SF 347993 SG 347993 SJ 347993 SK 347993 SL 347993 SM 347993

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SJ 725209 (WAYANADU)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0971 1319 2216 2826 4508 4668 5309 5540 5572 5616 5680 5759 6061 6211 6643 7248 9471 9758

4th Prize-Rs :2000/- 2035 3021 3362 4878 5819

6570 7297 8396 9345 9695

5th Prize-Rs :1000/- 0184 0241 0315 0421 0663 2013 2055 3340 3823 4467 5333 5587 6676 6695 6856 7074 7678 8675 9226 9605

6th Prize-Rs :500/- 0009 0118 0389 1005 1313

1406 1456 1718 1938 1990

2110 2275 2400 2523 2687

2959 3057 3592 3858 3892

3899 4281 4470 4751 4771

5024 5311 5361 5527 5568

5570 6111 6120 6278 6593

6753 6850 7232 7435 7611

7615 7693 8136 8162 8439

8781 9549 9625 9778 9862

9877 9880

7th Prize-Rs :200/- 0071 0117 0183 0232 0247

0338 1068 1168 1171 1221

1239 1436 1492 1870 2015

2460 2720 3175 3273 3984

4154 4226 4448 4493 4529

4780 4793 4890 5627 5836

5917 6440 6880 7352 7357

7786 8161 8173 8720 8821

9146 9194 9327 9905 9941

8th Prize-Rs :100/- 0003 0004 0065 0081 0163

0328 0509 0550 0768 0881

0882 0887 0987 0996 1357

1461 1494 1598 1685 1696

1754 1774 1779 1781 1982

2140 2292 2519 2535 2637

2700 2739 2756 2782 2881

2899 2938 3048 3054 3138

3235 3260 3454 3486 3494

3674 3798 3816 3927 3960

3967 4090 4108 4232 4359

4360 4464 4475 4667 4685

4806 4981 4996 5129 5170

5223 5256 5630 5633 5635

5636 5791 5868 5948 5987

6044 6134 6194 6198 6250

6371 6422 6577 6698 6846

6847 7141 7153 7162 7293

7304 7498 7515 7540 7605

7686 7691 7704 7712 7751

7778 7896 7960 8103 8114

8179 8199 8240 8324 8473

8543 8670 8719 8965 9070

9242 9326 9344 9384 9447

9470 9520 9589 9612 9909

9987.