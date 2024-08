നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NH 884654 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :8000/-

NA 884654 NB 884654 NC 884654 ND 884654 NE 884654

NF 884654 NG 884654 NJ 884654 NK 884654 NL 884654

NM 884654

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NG 131548 (PATTAMBI)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NA 921181 (KOZHIKKODE)

2) NB 909745 (PAYYANUR)

3) NC 441887 (KOZHIKKODE)

4) ND 407369 (PALAKKAD)

5) NE 339896 (ERNAKULAM)

6) NF 423209 (KOTTAYAM)

7) NG 458309 (KATTAPPANA)

8) NH 212755 (KASARAGOD)

9) NJ 989785 (KATTAPPANA)

10) NK 713478 (KANNUR)

11) NL 915702 (KATTAPPANA)

12) NM 684005 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0621 1272 2278 3255 3695

4218 6057 7162 7231 7261

7454 7487 7554 8397 8600

8686 9752 9832

5th Prize-Rs :1000/- 0013 0291 0449 0532 1210

2385 3095 3622 4067 4610

4782 5237 5358 5509 5644

5658 5859 6380 6452 6908

7154 7250 7398 7419 7562

8550 8637 8681 8806 8807

8872 9215 9276 9576 9692

9737

6th Prize-Rs :500/-

0005 0333 0426 0451 0460

0562 0995 1065 1115 1330

1481 1941 1966 2192 2416

2533 2723 2730 2856 2951

3173 3270 3343 3395 3573

3585 3690 3890 4099 4184

4260 4439 4483 4722 4876

5010 5125 5179 5366 5586

5617 5741 5756 5884 6195

6351 6419 6514 6574 6692

6713 6726 6771 6779 6806

6872 6897 6998 7084 7637

7681 7759 7889 8018 8045

8475 8793 8916 8991 9063

9150 9244 9337 9393 9400

9451 9716 9876 9942

7th Prize-Rs :100/-

0200 0214 0375 0464 0478

0481 0679 0854 0903 1056

1133 1153 1213 1307 1339

1429 1644 1673 1705 1854

2126 2160 2171 2388 2439

2469 2479 2491 2630 2668

2757 2809 2818 2832 2986

3417 3494 3584 3667 3699

3780 3836 3877 3920 3956

3968 4026 4060 4194 4275

4413 4414 4545 4632 4761

4769 4826 4933 5029 5045

5180 5325 5380 5583 5646

5656 5781 5809 5906 5982

6170 6240 6370 6377 6486

6542 6672 6715 6735 6767

6786 7163 7166 7177 7198

7245 7268 7424 7441 7472

7480 7527 7575 7741 7780

7902 7972 7990 8020 8040

8089 8225 8290 8361 8385

8504 8612 8926 9053 9080

9111 9267 9279 9381 9468

9555 9583 9708 9776 9807

9829 9986