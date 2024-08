അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AS 990451 (PALAKKAD)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 990451 AO 990451 AP 990451 AR 990451 AT 990451

AU 990451 AV 990451 AW 990451 AX 990451 AY 990451

AZ 990451

2nd Prize Rs :500000/-

1) AY 240902 (THRISSUR)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 328650 (PUNALUR)

2) AO 309158 (PAYYANUR)

3) AP 174974 (KOTTAYAM)

4) AR 941175 (KARUNAGAPALLY)

5) AS 163880 (THRISSUR)

6) AT 666252 (MOOVATTUPUZHA)

7) AU 990404 (PALAKKAD)

8) AV 123180 (CHITTUR)

9) AW 439543 (MALAPPURAM)

10) AX 197228 (KOZHIKKODE)

11) AY 759731 (ERNAKULAM)

12) AZ 345721 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0704 1160 1553 2076 3218

3276 4349 5311 5779 5838

6824 6984 7835 8243 8592

9270 9564 9752

5th Prize-Rs :2000/-

0060 5629 5631 7373 7798

9957 9963

6th Prize-Rs :1000/-

0511 0665 1036 1296 1469

1885 1926 2441 3127 3899

4601 4965 4986 6564 6923

7042 7254 7682 7814 7999

8067 8123 8167 8375 8629

9984

7th Prize-Rs :500/-

0150 0231 0391 0572 0715

1251 1557 1743 1995 2231

2256 2309 2318 2455 2570

2651 3059 3099 3230 3233

3247 3299 3339 3515 3547

3889 4400 4427 4519 4644

4723 5211 5468 5636 5637

5681 5797 5810 5905 5938

6068 6083 6241 6634 6719

6725 6818 7134 7299 7467

7554 7891 8161 8187 8205

8301 8378 8466 8470 8535

8549 8570 8588 8922 9000

9129 9209 9445 9601 9714

9850 9993

8th Prize-Rs :100/-

0001 0002 0035 0238 0441

0492 0541 0552 0649 0652

0662 0754 0789 0885 0994

1029 1114 1147 1149 1193

1297 1315 1350 1370 1418

1645 1792 1844 1862 1961

2285 2376 2450 2547 2555

2566 2620 2626 2742 2922

3023 3033 3095 3114 3135

3265 3330 3362 3374 3444

3477 3485 3564 3748 3841

3855 3869 4045 4151 4333

4453 4513 4697 4718 4819

4941 5027 5141 5206 5280

5381 5401 5455 5472 5510

5538 5743 5961 6042 6116

6347 6466 6594 6739 6799

6806 6814 6863 6865 6896

6938 6949 6964 7055 7123

7196 7357 7609 7616 7685

7733 7924 8141 8480 8497

8532 8713 8784 8796 8847

8923 9188 9299 9306 9309

9346 9374 9443 9612 9662

9669 9676 9884