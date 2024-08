വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WL 389773 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 389773 WB 389773 WC 389773 WD 389773 WE 389773

WF 389773 WG 389773 WH 389773 WJ 389773 WK 389773

WM 389773

2nd Prize Rs :500000/- 1) WK 377910 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 846502 (THRISSUR)

2) WB 725856 (KANNUR)

3) WC 569325 (ERNAKULAM)

4) WD 305545 (IRINJALAKUDA)

5) WE 217804 (THRISSUR)

6) WF 640966 (KAYAMKULAM)

7) WG 973377 (ATTINGAL)

8) WH 458120 (MALAPPURAM)

9) WJ 539406 (IDUKKI)

10) WK 324592 (ADIMALY)

11) WL 182204 (KOLLAM)

12) WM 989572 (KARUNAGAPALLY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0891 1161 1311 1374 1822

2022 2491 2631 2861 6386

6773 7934 7937 7953 8061

8402 9315 9917

5th Prize-Rs :2000/- 0473 0956 1546 1711 3265

4815 5993 8244 8486 8953

6th Prize-Rs :1000/- 0092 1498 3478 4007 4719

4821 6167 6394 6902 7905

8042 8152 9174 9772

7th Prize-Rs :500/- 0078 0216 0284 0606 0636

0691 0745 0961 1118 1158

1198 1321 1326 1520 1900

1924 1960 2122 2470 2576

2617 2765 2795 2901 2932

2980 3605 3608 3697 3710

3967 4141 4331 4334 4415

4516 4579 4692 4731 4739

4803 5076 5171 5196 5232

5554 5682 5763 5918 5950

5982 6327 6444 6454 6566

6641 6683 6794 6815 7223

7281 7298 7326 7753 7819

7843 7995 8032 8627 8694

8711 8748 8867 9066 9101

9196 9214 9610 9809 9826

9875 9939

8th Prize-Rs :100/- 0009 0150 0190 0215 0649

0721 0867 0893 1002 1016

1038 1093 1129 1173 1216

1319 1357 1437 1615 2004

2008 2064 2143 2203 2311

2341 2370 2381 2387 2469

2602 2609 2628 2629 2679

2752 2837 3000 3129 3151

3170 3221 3253 3450 3647

3657 3776 3845 3863 4102

4139 4172 4271 4366 4400

4425 4540 4552 4583 4618

4620 4646 4652 4678 4701

4720 4783 4931 4971 5214

5236 5396 5429 5772 5861

6145 6247 6380 6408 6470

6494 6567 6620 6656 6876

6979 7004 7059 7120 7151

7173 7209 7215 7221 7387

7394 7497 7509 7560 7639

8069 8185 8190 8228 8247

8259 8266 8435 8445 8512

8514 8651 8688 8759 8810

8814 8973 9052 9170 9210

9245 9429 9501 9848 9858

9998.