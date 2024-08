നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NT 675974 (ALAPPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/-

NN 675974 NO 675974 NP 675974 NR 675974 NS 675974

NU 675974 NV 675974 NW 675974 NX 675974 NY 675974

NZ 675974

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NT 212004 (KOZHIKKODE)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 104719 (VAIKKOM)

2) NO 617050 (KOLLAM)

3) NP 682303 (CHITTUR)

4) NR 194412 (KOTTAYAM)

5) NS 937733 (PUNALUR)

6) NT 142466 (ERNAKULAM)

7) NU 812028 (WAYANADU)

8) NV 375676 (KOTTAYAM)

9) NW 315676 (CHITTUR)

10) NX 426745 (THRISSUR)

11) NY 456772 (KAYAMKULAM)

12) NZ 214452 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0013 0721 2357 3393 3997

4434 6254 6451 6622 6973

7444 7788 8323 8904 9218

9227 9657 9754

5th Prize-Rs :1000/-

0236 0750 1445 1982 2122

2266 2448 2819 3754 4060

4120 4406 4588 5097 5870

5885 5927 6772 6956 7257

7325 7508 7661 7767 8010

8366 8691 8831 8908 9318

9458 9488 9608 9633 9868

9893

6th Prize-Rs :500/-

0158 0191 0292 0921 1039

1200 1545 1646 1748 1782

1866 2105 2120 2215 2529

2623 2860 2921 3023 3229

3407 3536 3555 3631 3995

4467 4548 4599 4675 4763

4838 4841 4874 4894 5216

5444 5520 5604 5805 6013

6156 6190 6195 6285 6290

6498 6657 6672 6675 6867

6875 6971 7461 7689 7873

7921 7984 8035 8052 8055

8211 8239 8255 8346 8446

8574 8628 8703 8743 8781

9130 9135 9215 9319 9368

9435 9532 9793 9907

7th Prize-Rs :100/-

0018 0258 0430 0528 0533

0653 0765 0773 0929 1099

1117 1173 1219 1348 1493

1532 1705 1716 1753 1788

1987 2014 2030 2121 2229

2259 2366 2402 2508 2510

2590 2737 2846 3013 3026

3166 3170 3227 3311 3362

3392 3552 3779 3832 3974

3986 4003 4005 4048 4177

4187 4295 4307 4519 4530

4626 4720 4730 4789 4917

4968 5194 5370 5391 5473

5642 5671 5695 5714 5719

5864 6299 6492 6619 6652

6694 7049 7113 7366 7467

7474 7550 7579 7717 7731

7754 7824 7825 7827 8036

8129 8172 8199 8371 8450

8476 8653 8740 8800 8814

8948 8952 9058 9063 9126

9243 9326 9413 9414 9433

9451 9461 9524 9536 9584

9601 9611 9659 9829 9884

9891 9909