കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KP 320720 (ATTINGAL) Cons Prize-Rs :8000/- KN 320720 KO 320720 KR 320720 KS 320720 KT 320720 KU 320720 KV 320720 KW 320720 KX 320720 KY 320720 KZ 320720

2nd Prize Rs :500000/- 1) KO 837749 (MALAPPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 229687 (THRISSUR)

2) KO 573793 (ERNAKULAM)

3) KP 621210 (PATHANAMTHITTA)

4) KR 219219 (ERNAKULAM)

5) KS 464087 (CHITTUR)

6) KT 558978 (IRINJALAKUDA)

7) KU 512086 (IRINJALAKUDA)

8) KV 117977 (GURUVAYOOR)

9) KW 240086 (KASARAGOD)

10) KX 484512 (KAYAMKULAM)

11) KY 377566 (KOLLAM)

12) KZ 460807 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0682 1605 1695 2098 2105

2425 2532 3193 4923 4943

5209 5609 6247 6642 7580

9237 9411 9884

5th Prize-Rs :2000/- 0078 1310 2040 2410 3044

4515 7601 8965 9480 9722

6th Prize-Rs :1000/- 0783 2140 3073 3373 4557

4651 5782 6089 6135 6198

6231 7478 9313 9959

7th Prize-Rs :500/- 0211 0315 0543 0966 0971

1042 1083 1119 1287 1324

1588 1617 1636 1816 1920

1988 2053 2291 2430 2559

2600 2849 2868 3052 3251

3283 3344 3522 3720 3988

4039 4077 4195 4418 4501

4533 4678 4851 4892 4933

5075 5097 5142 5156 5361

5389 5399 5443 5934 6060

6167 6209 6303 6521 6582

6831 6847 6993 7126 7147

7445 7481 7497 7626 7677

7725 7919 7953 8063 8296

8750 8894 8977 9062 9329

9674 9712 9759 9984 9996

8th Prize-Rs :100/- 0107 0213 0233 0246 0270

0384 0438 0546 0794 0927

0932 0942 1112 1128 1279

1301 1371 1468 1474 1545

1651 1669 1698 1709 1719

1732 1955 2070 2091 2308

2332 2475 2519 2604 2622

2683 2815 2891 3185 3237

3301 3450 3467 3526 3541

3637 3653 3664 3671 3691

3709 3924 4320 4544 4684

4804 4917 4953 5071 5240

5241 5363 5383 5452 5563

5666 5898 5919 5941 6011

6017 6067 6099 6153 6183

6205 6415 6629 6771 6854

6924 6959 6961 7207 7316

7371 7509 7592 7642 7653

7672 7700 7828 7845 7858

7888 8101 8224 8233 8292

8363 8505 8525 8528 8534

8539 8547 8640 8698 9068

9225 9226 9230 9357 9404

9540 9566 9603 9673 9769

9776 9779 9850 9871