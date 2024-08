അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AH 486782 (PAYYANUR)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 486782 AB 486782 AC 486782 AD 486782 AE 486782

AF 486782 AG 486782 AJ 486782 AK 486782 AL 486782

AM 486782

2nd Prize Rs :500000/-

1) AM 956308 (KOLLAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 302465 (THRISSUR)

2) AB 229174 (KOLLAM)

3) AC 484783 (CHITTUR)

4) AD 175557 (KOLLAM)

5) AE 480480 (ATTINGAL)

6) AF 279209 (PUNALUR)

7) AG 111772 (IRINJALAKUDA)

8) AH 151205 (ERNAKULAM)

9) AJ 952518 (CHITTUR)

10) AK 971397 (IDUKKI)

11) AL 128945 (GURUVAYOOR)

12) AM 564409 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0306 0311 1188 1682 2278

3322 3469 3473 3807 3891

6747 7335 7757 8176 8798

8917 9266 9861

5th Prize-Rs :2000/-

1141 1647 3575 5865 6206

8564 9280

6th Prize-Rs :1000/-

0044 0395 0528 0830 0984

1629 1888 1912 1969 2015

2140 2319 2641 2687 2794

2799 3075 3763 3815 3929

5173 6046 6081 6883 7077

8700

7th Prize-Rs :500/-

0418 0481 0676 0723 0762

0896 1381 1573 1583 1760

1794 1852 1910 1936 2311

2375 2537 2626 2634 3242

3281 3394 3472 3549 3770

3813 3829 4233 4294 4425

4532 4571 5017 5504 5614

5815 5927 6091 6217 6321

6874 6875 6889 6948 6955

7120 7276 7392 7430 7837

7854 7891 7960 8130 8218

8303 8418 8550 8600 8740

8964 9104 9204 9471 9539

9627 9680 9688 9723 9730

9801 9966

8th Prize-Rs :100/-

0141 0212 0276 0308 0355

0408 0604 0672 0890 1022

1035 1077 1146 1285 1292

1367 1382 1554 1615 1738

1755 1790 1824 1857 1868

1975 2210 2212 2314 2403

2427 2455 2513 2603 2672

2677 2796 2810 2980 3200

3206 3214 3223 3231 3289

3328 3365 3457 3513 3645

3660 3662 3730 3757 3840

3925 3927 3982 3994 4119

4357 4374 4375 4387 4394

4398 4591 4767 4849 4893

4921 4955 5022 5224 5244

5309 5386 5427 5579 5609

5659 5711 5813 5857 5934

5940 5991 6184 6352 6468

6469 6521 6673 6688 6808

6818 6823 7132 7140 7225

7305 7417 7574 7592 7637

7729 7833 8054 8328 8453

8613 8641 8737 9006 9202

9247 9289 9518 9537 9565

9662 9678 9682