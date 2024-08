സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SK 942404 (CHERTHALA)

Cons Prize-Rs :8000/- SA 942404 SB 942404 SC 942404 SD 942404 SE 942404 SF 942404 SG 942404 SH 942404 SJ 942404 SL 942404 SM 942404

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SE 458563 (GURUVAYOOR)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0317 0984 1131 1697 1933 2333 3043 3250 3703 3746 4375 4461 4598 5845 6467 6990 7391 9391

4th Prize-Rs :2000/- 1403 1659 2120 6487 7140 7506 7572 7663 8058 8544

5th Prize-Rs :1000/- 0481 1416 2592 3862 4364 4688 4719 4907 5414 5493 5498 6029 6042 6059 6073 6943 7349 8111 8811 9539

6th Prize-Rs :500/- 0065 0352 0457 1054 1478 1512 1661 1882 1976 2080 2219 2347 3289 3552 3755 3913 4097 4372 4380 4807 4854 5113 5457 5517 6071 6082 6384 6452 6574 6797 6890 6902 6914 7013 7074 7332 7479 7746 7829 8239 8267 8847 8854 8902 8927 8952 9203 9648 9797 9915 9928 9940

7th Prize-Rs :200/- 0037 0093 0781 1029 1918



2179 2282 2328 2576 2647

3109 3136 3152 3371 3480

3555 3839 3871 3948 4484

4537 4964 5190 5256 5286

5998 6204 6216 6382 7338

7480 7486 7612 7699 7893

7985 8152 8202 8280 8358

8637 8970 9734 9878 9889

8th Prize-Rs :100/-



0098 0216 0243 0278 0332

0449 0690 0821 0881 0899

0944 1165 1224 1418 1445

1486 1596 1634 1658 1743

1753 1794 1883 1892 1898

1905 2090 2115 2151 2190

2413 2496 2636 2695 2720

2939 2949 3050 3056 3121

3225 3301 3400 3923 4029

4095 4140 4198 4214 4284

4286 4389 4528 4571 4582

4595 4769 4905 4947 4984

5015 5031 5162 5194 5254

5415 5496 5554 5674 5716

5750 5932 5949 5991 6199

6210 6366 6376 6450 6492

6511 6518 6580 6728 6866

6876 6994 7159 7266 7274

7395 7693 7759 7769 7851

8145 8156 8220 8255 8404

8465 8621 8752 8757 8796

8851 8916 8989 9004 9048

9092 9118 9150 9159 9217

9263 9325 9329 9488 9517

9631 9674 9690 9737 9824

9934