ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FL 427542 (PALAKKAD)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

FA 427542 FB 427542 FC 427542 FD 427542 FE 427542

FF 427542 FG 427542 FH 427542 FJ 427542 FK 427542

FM 427542

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FM 116938 (IRINJALAKUDA)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0058 0228 1547 1687 2416

2799 3078 3419 4221 4812

5157 5308 5311 5429 5669

5684 8082 8222 8953 9260

9462 9636 9887

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :2000/-

0122 0220 2255 4174 4591

4734 4814 4983 5367 6977

7409 8641

5th Prize-Rs :1000/-

0206 1595 1954 1983 2085

2440 2506 2712 2855 3107

3703 4239 4297 4491 4908

6053 7120 7384 7548 7689

7714 8240 8447 8860

6th Prize-Rs :500/-

0033 0372 0901 0939 1010

1097 1107 1175 1246 1275

1397 1418 1431 1646 1890

1922 1937 2365 2379 2534

2593 2760 2782 2819 2825

2829 2864 3067 3184 3236

3356 3701 3709 3791 3840

3884 3912 4011 4151 4198

4213 4336 4609 4718 4771

4816 4927 4972 5213 5372

5501 5617 5812 6006 6013

6129 6182 6196 6224 6444

6716 6754 6755 6970 7057

7064 7246 7305 7414 7429

7478 7635 7665 7671 7716

7744 7930 7962 8093 8121

8263 8276 8807 8835 8868

8980 8998 9167 9178 9216

9243 9284 9429 9527 9889

9892

7th Prize-Rs :100/-

0202 0230 0281 0382 0426

0616 0631 0672 0685 0748

0761 0827 0966 1033 1191

1259 1264 1274 1279 1302

1451 1457 1673 1709 1773

1968 2140 2189 2261 2361

2597 2616 2632 2743 2881

2909 2928 2943 3064 3157

3223 3257 3453 3466 3481

3503 3612 3715 3965 3991

4045 4143 4279 4383 4468

4577 4600 4722 4798 4802

4881 4903 5066 5120 5257

5276 5433 5467 5469 5714

5746 5753 5917 6012 6230

6289 6315 6331 6506 6598

6626 6700 6759 6804 6918

7076 7116 7220 7225 7247

7311 7318 7444 7545 7549

7554 7642 7672 7707 7742

7879 8012 8204 8206 8249

8338 8343 8397 8559 8585

8587 8714 8745 8867 8943

9027 9118 9182 9375 9411

9489 9583 9616 9764 9923

9958