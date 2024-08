കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.



1st Prize Rs :8000000/-

1) PN 280026 (THIRUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PO 280026 PP 280026 PR 280026 PS 280026 PT 280026

PU 280026 PV 280026 PW 280026 PX 280026 PY 280026

PZ 280026

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PX 227891 (ALAPPUZHA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 328043 (ADOOR)

2) PO 272002 (MOOVATTUPUZHA)

3) PP 944776 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) PR 914276 (KAYAMKULAM)

5) PS 118123 (PATTAMBI)

6) PT 947041 (WAYANADU)

7) PU 334456 (THRISSUR)

8) PV 147385 (THRISSUR)

9) PW 316416 (NEYYATTINKARA)

10) PX 970931 (MANANTHAVADY)

11) PY 720503 (PATTAMBI)

12) PZ 979872 (KARUNAGAPALLY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0242 1561 1636 1731 2893

3793 4286 4417 4736 4843

5937 6301 6818 8142 8257

9072 9333 9900

5th Prize-Rs :1000/-

0659 0807 1109 1122 1317

2216 2603 2627 2949 4119

4451 4671 4764 5486 5752

6043 6232 6372 6483 7053

7129 7573 7700 7703 7721

7792 8452 8674 8779 9036

9399 9755 9924 9946

6th Prize-Rs :500/-

0238 0547 1021 1038 1192

1422 1425 1443 1659 1664

1728 1914 1943 1961 2148

2228 2316 2459 2521 2652

3008 3180 3507 3512 3686

3868 4010 4048 4130 4188

4246 4540 4550 4741 4767

4909 4976 4985 5015 5135

5273 5344 5603 5849 5933

5955 6197 6218 6243 6645

6679 6762 6775 6900 7024

7128 7303 7392 7400 7416

7428 7694 7848 7856 7860

7976 8019 8079 8091 8332

8383 8488 8766 9169 9294

9357 9389 9535 9697 9909

7th Prize-Rs :100/-

0033 0132 0233 0358 0540

0560 0610 0664 0796 0818

0822 1093 1172 1278 1290

1352 1381 1458 1528 1674

1714 1764 1780 1818 1843

1845 1940 2213 2276 2280

2365 2403 2576 2646 2717

2813 3000 3035 3067 3102

3182 3670 3809 3895 3964

4091 4120 4172 4268 4306

4328 4501 4588 4675 4785

4797 4807 4893 4960 5034

5073 5111 5609 5694 5846

5989 6162 6204 6305 6407

6491 6541 6565 6601 6655

6693 6741 6760 6782 6799

6804 6858 6937 7199 7216

7356 7529 7613 7724 7787

8067 8075 8109 8148 8156

8192 8211 8296 8312 8321

8331 8367 8505 8593 8609

8840 8917 9006 9013 9050

9088 9099 9211 9445 9481

9488 9592 9606 9670 9735

9775 9820 9916 9917 9927

9931