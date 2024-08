വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WA 770249 (THAMARASSERY)

Cons Prize-Rs :8000/- WB 770249 WC 770249 WD 770249 WE 770249 WF 770249 WG 770249 WH 770249 WJ 770249 WK 770249 WL 770249 WM 770249

2nd Prize Rs :500000/- 1) WC 541711 (THRISSUR)



3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 195567 (ERNAKULAM)

2) WB 372218 (THRISSUR)

3) WC 139670 (ALAPPUZHA)

4) WD 910025 (KASARAGOD)

5) WE 721538 (ADOOR)

6) WF 677972 (GURUVAYOOR)

7) WG 981229 (THRISSUR)

8) WH 323785 (IRINJALAKUDA)

9) WJ 732586 (MOOVATTUPUZHA)

10) WK 628012 (KOTTAYAM)

11) WL 497765 (IRINJALAKUDA)

12) WM 355248 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0542 0840 1686 3336 3950

4043 4911 5080 5285 5862

6110 6612 7640 8245 8275

9553 9570 9970

5th Prize-Rs :2000/- 0303 0927 1108 2163 2396

4593 5657 5757 7176 7502

6th Prize-Rs :1000/- 0871 1636 3091 4529 5993

6095 8119 8126 8173 9061

9540 9736 9806 9831

7th Prize-Rs :500/- 0002 0195 0215 0309 0382



0449 0503 0607 0847 1111

1264 1542 1800 1887 2376

2383 2397 2415 2538 2916

3037 3402 3485 3523 3543

3583 3735 3846 3937 4268

4451 4661 4764 4868 4878

5027 5073 5641 5723 5827

5897 6309 6466 6674 6708

6751 6784 6822 6912 6952

6993 7025 7109 7258 7467

7485 7521 7539 7577 7693

7850 7931 7953 7966 8566

8631 8789 8825 8935 8944

8948 8974 9112 9256 9422

9636 9682 9751 9762 9781

9800 9985

8th Prize-Rs :100/- 0066 0143 0316 0531 0715



0870 0905 0958 0960 1089

1347 1396 1516 1517 1630

1732 1831 1944 2063 2158

2299 2304 2313 2421 2544

2559 2711 2765 2806 2870

2952 3082 3096 3112 3147

3271 3311 3401 3417 3442

3661 3833 3835 3841 3864

4187 4204 4371 4446 4495

4541 4626 4650 4658 4826

4904 4926 4930 4940 5005

5007 5094 5204 5282 5488

5753 5835 5869 6078 6101

6169 6175 6241 6269 6286

6335 6515 6633 6654 6684

6779 6813 6850 6929 6948

7055 7061 7065 7092 7097

7211 7241 7320 7343 7405

7428 7446 7450 7511 7598

7611 7855 7889 7939 7979

8174 8288 8327 8512 8656

8723 8748 8900 8991 9050

9181 9437 9517 9538 9639

9767 9783 9792 9870 9954

9958