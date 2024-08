സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-430th DRAW held on:- 27/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) ST 386415 (ALAPPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/- SN 386415SO 386415SP 386415 SR 386415SS 386415 SU 386415SV 386415SW 386415SX 386415SY 386415 SZ 386415

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SW 199707 (ALAPPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0129 0192 0269 1889 1898 1971 2328 3172 3873 4342 7117 7574 7637 7782 8149 8244 8769 9629

4th Prize-Rs :2000/- 0399 3925 4423 5035 6004 7222 7453 8393 9402 9769 5th Prize-Rs :1000/- 1820 2122 2482 3313 3830 3836 4586 4620 4920 5227 6390 7577 7854 8764 9023 9126 9287 9511 9941 9989

6th Prize-Rs :500/- 0494 0559 0591 0915 0952 0960 1320 1331 1529 1683 1929 2140 2157 2367 2411 2433 3143 3265 3403 3488 3919 3978 4006 4012 4039 4070 4416 4463 4672 4937

5033 5091 5216 5359 5385 5611 6155 6503 7140 7294 7894 7983 7995 8191 8532 8853 8994 9112 9114 9433 9614 9991

7th Prize-Rs :200/- 0080 0122 0123 0741 1058 1196 1293 1423 2004 2044 2494 2718 2914 2932 3228 3309 3317 3388 3499 3512 3848 3906 4291 4378 5486 5592 5716 5835 5929 6071 6407 6455 6727 7049 7185 7241 7478 7776 8440 8604 8820 9125 9638 9639 9958

8th Prize-Rs :100/- 0001 0028 0058 0088 0156 0209 0246 0276 0332 0337 0358 0446 0487 0496 0505 0563 0663 0790 0962 1062 1072 1424 1711 2043 2095 2139 2220 2345 2348 2390 2515 2560 2691 2810 2883 2945 3016 3117 3169 3286 3379 3421 3460 3636 3669 3699 3888 4016 4137 4245 4353 4404 4497 4621 4633 4777 4806 4819 4844 4930 4961 5046 5129 5257 5607 5682 5737 5761 5850 5968 5998 6003 6046 6123 6160 6166 6206 6241 6245 6329 6423 6534 6563 6669 6671 6720 7147 7177 7270 7319 7330 7501 7508 7675 7748 7787 8185 8189 8204 8256 8259 8327 8330 8509 8535 8644 8645 8664 8684 8704 8736 8852 8879 8932 9055 9262 9306 9325 9339 9348 9632 9688 9841 9911 9943 9964

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.