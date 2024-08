കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PK 602476 (KASARAGOD)

Cons Prize-Rs :8000/-

PA 602476 PB 602476 PC 602476 PD 602476 PE 602476

PF 602476 PG 602476 PH 602476 PJ 602476 PL 602476

PM 602476

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PH 840051 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 387622 (KOLLAM)

2) PB 127862 (VAIKKOM)

3) PC 416738 (MALAPPURAM)

4) PD 822561 (ERNAKULAM)

5) PE 430513 (THRISSUR)

6) PF 244408 (KANNUR)

7) PG 111020 (NEYYATTINKARA)

8) PH 359978 (THIRUVANANTHAPURAM)

9) PJ 969657 (KASARAGOD)

10) PK 852441 (PAYYANUR)

11) PL 936919 (KAYAMKULAM)

12) PM 736112 (CHERTHALA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0727 1367 1465 2101 2876

2933 4330 4385 5279 6011

6050 6546 7320 7446 7699

7992 9160 9519

5th Prize-Rs :1000/-

0070 1060 1133 1273 1321

1893 2267 2389 2717 2902

3391 3491 4933 4951 5162

5422 5746 5783 6579 6765

7170 7504 7767 8194 8213

8401 8466 8927 8976 9033

9213 9508 9721 9736

6th Prize-Rs :500/-

0096 0241 0253 0256 0345

0389 0393 0514 0782 0900

0946 1139 1496 1549 1596

1599 1632 1635 1838 1941

2201 2371 2424 2441 2989

3016 3197 3293 3301 3618

4064 4115 4310 4484 4620

5175 5396 5695 5703 5802

6146 6233 6327 6440 6441

6462 6620 6728 6775 6985

7032 7066 7205 7265 7312

7420 7502 7503 7543 7569

7794 7976 8018 8071 8102

8119 8273 8294 8566 8727

8965 9032 9248 9255 9383

9570 9752 9776 9791 9821

7th Prize-Rs :100/-

0045 0052 0067 0076 0234

0277 0314 0378 0627 0743

0802 0874 0885 0893 0918

0990 1220 1230 1233 1281

1375 1381 1431 1677 1750

1752 1813 1834 1992 2009

2064 2271 2327 2444 2471

2598 2693 2713 2835 2888

2904 3193 3212 3253 3264

3325 3562 3573 3643 3707

3709 3752 3949 4232 4363

4430 4475 4522 4536 4547

4751 4857 5045 5093 5095

5187 5199 5367 5393 5613

5625 5635 5673 5807 5867

6005 6012 6017 6021 6038

6091 6092 6293 6356 6548

6585 6905 6960 7226 7435

7494 7510 7548 7605 7694

7701 7768 7782 7837 7844

7978 7993 8014 8088 8142

8280 8292 8326 8421 8595

8611 8675 8679 8771 8849

8909 9282 9309 9367 9373

9411 9464 9547 9556 9660

9708