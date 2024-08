നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NV 134257 (ADIMALY)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/- NN 134257 NO 134257 NP 134257 NR 134257 NS 134257

NT 134257 NU 134257 NW 134257 NX 134257 NY 134257 NZ 134257

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NS 828321 (ADIMALY)



3rd Prize Rs :100000/- 1) NN 265027 (THIRUVANANTHAPURAM)

ADVERTISEMENT

2) NO 129847 (MANANTHAVADY)

3) NP 809082 (KASARAGOD)

4) NR 112950 (CHITTUR)

5) NS 299494 (KANHANGAD)

ADVERTISEMENT

6) NT 615831 (KOZHIKKODE)

7) NU 434488 (THRISSUR)

8) NV 324755 (CHERTHALA)

9) NW 814998 (PALAKKAD)

10) NX 367006 (WAYANADU)

11) NY 648010 (NEYYATTINKARA)

12) NZ 344092 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0156 1171 2308 2853 4074

4530 4819 6052 6649 6824

7247 7801 8210 8289 8550

8570 8955 9119

5th Prize-Rs :1000/- 0161 0949 1368 1965 1968



2501 2517 2590 3094 3395

3585 3868 4092 4747 4751

5063 5092 5451 5866 5908

6412 6458 6521 6727 6765

6844 7351 7410 7811 8070

8079 8262 8949 9459 9552

9794

6th Prize-Rs :500/- 0058 0170 0290 0464 0726



0798 0803 0919 0924 1032

1036 1085 1411 1753 1838

2184 2220 2332 2490 2693

2791 2973 3012 3062 3379

3417 3440 3555 3740 4000

4211 4457 4526 4595 4816

4995 5023 5190 5225 5261

5314 5425 5630 5742 5828

5960 6001 6145 6341 6356

6459 6464 6489 6870 7021

7657 7698 7800 7885 7976

8272 8311 8324 8552 8599

8795 8804 9140 9168 9202

9331 9429 9458 9618 9624

9804 9832 9898 9931

7th Prize-Rs :100/- 0009 0031 0047 0076 0079



0214 0245 0280 0351 0422

0428 0551 0616 0822 0883

0943 0996 0999 1010 1014

1101 1236 1263 1462 1683

1726 1839 1937 2002 2017

2053 2056 2135 2227 2281

2335 2367 2418 2631 2747

3175 3442 3654 3679 3727

3756 3811 3856 3913 3977

3978 4002 4138 4195 4221

4282 4284 4287 4305 4489

4549 4566 4692 5124 5150

5329 5525 5864 5912 5957

5993 6374 6436 6448 6454

6532 6643 6850 6918 6935

6952 7119 7182 7206 7241

7379 7430 7579 7748 8063

8162 8167 8200 8271 8278

8291 8330 8469 8520 8642

8700 8717 8781 8906 8939

9027 9236 9243 9362 9413

9457 9479 9502 9549 9649

9764 9853 9865 9882 9959

9977 9995.