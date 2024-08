കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KX 895595 (MOOVATTUPUZHA)

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 895595 KO 895595 KP 895595 KR 895595 KS 895595

KT 895595 KU 895595 KV 895595 KW 895595 KY 895595

KZ 895595

2nd Prize Rs :500000/-

1) KW 340556 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 812518 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) KO 852790 (THIRUR)

3) KP 627070 (KOLLAM)

4) KR 206259 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) KS 639130 (ALAPPUZHA)

6) KT 202005 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) KU 920169 (NEYYATTINKARA)

8) KV 167276 (ERNAKULAM)

9) KW 925063 (THIRUR)

10) KX 637710 (ALAPPUZHA)

11) KY 794759 (KASARAGOD)

12) KZ 197946 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0089 0293 1124 2922 3999

4155 4169 4661 5192 5551

5995 6551 6756 6797 7199

7954 8200 9878

5th Prize-Rs :2000/-

0276 1393 2199 3748 5294

5872 7221 8131 8722 8785

6th Prize-Rs :1000/-

0412 1636 2100 4462 4846

5281 5564 5916 6586 7371

7702 9200 9682 9870

7th Prize-Rs :500/-

0364 0428 0499 0602 0735

0866 0916 1077 1099 1161

1229 1234 1392 1475 2313

2343 2661 2725 2872 2968

3022 3177 3379 3441 3894

4015 4023 4079 4111 4113

4511 4819 4886 4972 5020

5038 5254 5625 5737 5863

5975 6067 6292 6328 6461

6578 6593 6638 6673 6740

6844 6860 6890 6907 6988

7050 7366 7387 7492 7594

7767 7883 7901 8050 8177

8190 8330 8382 8401 8483

8803 8823 8829 8838 8896

9160 9391 9539 9722 9872

8th Prize-Rs :100/-

0092 0200 0400 0677 0794

0915 1104 1220 1287 1291

1440 1887 2084 2177 2337

2345 2379 2532 2599 2689

2868 2912 2941 2985 2986

2989 3056 3057 3162 3209

3511 3729 3843 3866 3939

3970 4110 4123 4129 4210

4256 4308 4323 4369 4401

4413 4473 4718 4837 4848

4854 4860 5014 5091 5095

5124 5169 5221 5349 5360

5363 5371 5372 5422 5467

5481 5514 5681 5818 5871

5896 5963 6022 6085 6102

6332 6357 6412 6623 6664

6789 6849 6921 6940 6944

6971 6994 7065 7105 7239

7333 7343 7346 7361 7377

7541 7595 7612 7614 7729

7748 7874 8048 8215 8317

8462 8496 8626 8628 8712

8779 8793 8846 9063 9370

9402 9541 9556 9597 9695

9761 9822 9928 9939