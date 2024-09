അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AF 267803 (NEYYATTINKARA)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 267803 AB 267803 AC 267803 AD 267803 AE 267803

AG 267803 AH 267803 AJ 267803 AK 267803 AL 267803

AM 267803

2nd Prize Rs :500000/-

1) AF 675470 (KANHANGAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 359745 (KOLLAM)

2) AB 325061 (VADAKARA)

3) AC 816366 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) AD 973715 (THRISSUR)

5) AE 159474 (KANNUR)

6) AF 350055 (KOTTAYAM)

7) AG 680796 (KOTTAYAM)

8) AH 391532 (KASARAGOD)

9) AJ 424067 (MALAPPURAM)

10) AK 326221 (KATTAPPANA)

11) AL 678550 (GURUVAYOOR)

12) AM 365446 (KOZHIKKODE)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0311 0742 0831 0886 1653

2733 4215 5190 5774 5840

6714 7032 7927 9351 9558

9888 9913 9950

5th Prize-Rs :2000/-

1465 3383 3669 3771 4344

8358 8965

6th Prize-Rs :1000/-

0126 0786 1434 1500 1958

2057 2151 2379 3177 3374

3965 4062 4184 4238 4964

5462 5811 6037 6334 7011

7652 8058 8234 9006 9445

9512

7th Prize-Rs :500/-

0102 0220 0436 0870 0911

0925 1136 1197 1315 1322

1652 1695 1700 1825 2160

2168 2260 2376 2467 2477

2553 2631 2803 2949 2968

2990 3378 3510 3804 4179

4410 4465 4469 4617 4632

4633 4635 4647 4934 5361

5621 5788 6150 6225 6327

6461 6897 7312 7377 7651

7730 7753 7771 7948 8405

8535 8557 8622 8854 8909

8919 9068 9099 9185 9205

9293 9316 9583 9631 9767

9816 9931

8th Prize-Rs :100/-

0005 0033 0106 0201 0285

0387 0396 0573 0856 1417

1419 1432 1733 1743 1756

1885 1899 1900 1948 2005

2067 2101 2174 2211 2215

2222 2288 2435 2509 2579

2582 2671 2673 2689 2719

2828 2930 2970 3201 3312

3348 3388 3591 3599 3718

3864 3870 3872 3886 3906

4191 4290 4295 4482 4524

4697 4816 4884 5014 5020

5044 5068 5103 5254 5324

5421 5474 5507 5534 5535

5938 5955 6049 6230 6231

6586 6663 6743 6794 6806

6907 7034 7065 7108 7130

7141 7142 7162 7233 7257

7396 7426 7596 7665 7865

8057 8070 8096 8180 8216

8294 8321 8417 8561 8743

8791 8851 8868 9007 9058

9077 9095 9223 9426 9474

9513 9531 9586 9724 9778

9878 9901 9971