കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PW 649722 (CHITTUR) Cons Prize-Rs :8000/- PN 649722 PO 649722 PP 649722 PR 649722 PS 649722 PT 649722 PU 649722 PV 649722 PX 649722 PY 649722 PZ 649722

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PV 798429 (WAYANADU)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 157206 (KOTTAYAM)

2) PO 224895 (THIRUVANANTHAPURAM)

3) PP 464911 (THRISSUR)

4) PR 999705 (KATTAPPANA)

5) PS 348582 (ERNAKULAM)

6) PT 255077 (MALAPPURAM)

7) PU 374059 (ALAPPUZHA)

8) PV 469113 (PAYYANUR)

9) PW 638106 (PALAKKAD)

10) PX 200418 (WAYANADU)

11) PY 915145 (IDUKKI)

12) PZ 954511 (MOOVATTUPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0042 1237 2282 2783 2807

3319 3605 5696 5961 6379

7090 7396 8221 8332 8397

8454 8956 9532

5th Prize-Rs :1000/- 0459 0748 1295 1375 1426

1460 1895 1925 2217 3107

3165 3438 3833 3954 3998

4668 5053 5370 5699 6920

7006 7235 7309 7339 7708

8322 8490 8751 8975 9114

9144 9215 9294 9330

6th Prize-Rs :500/- 0048 0059 0222 0998 1130

1424 1516 1564 1694 1868

1915 2153 2191 2359 2502

2641 2685 2817 2864 3218

3291 3410 3412 3451 3540

3910 3926 4138 4351 4453

4526 4564 4579 4677 4773

4851 5352 5393 5523 5703

5853 5951 5958 6038 6135

6176 6262 6610 6650 6655

6661 6879 6897 6910 6955

6963 7121 7138 7498 7581

7583 7729 7803 8030 8117

8489 8546 8682 8734 8925

8944 9170 9296 9335 9350

9389 9398 9542 9570 9788

7th Prize-Rs :100/- 0010 0110 0118 0161 0281

0343 0371 0421 0452 0518

0531 0537 0607 0764 0776

0861 0866 1075 1280 1356

1498 1599 1607 1769 1778

1913 2142 2159 2173 2218

2312 2440 2564 2758 2826

2848 2871 2961 3008 3025

3073 3168 3245 3473 3536

3595 3772 3791 3812 3963

4021 4038 4257 4315 4343

4359 4381 4437 4551 4654

4704 4732 4749 4887 4889

4978 5105 5355 5503 5609

5622 5665 5687 5715 5939

6019 6047 6122 6196 6228

6349 6420 6423 6538 6646

6729 6850 6904 6982 7065

7081 7170 7194 7206 7279

7419 7422 7517 7534 7564

7831 7844 7895 8104 8157

8244 8401 8441 8446 8563

8574 8611 8615 8849 8941

9037 9141 9150 9162 9180

9455 9534 9714 9768 9829

9852