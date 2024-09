നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NB 211295 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

NA 211295 NC 211295 ND 211295 NE 211295 NF 211295

NG 211295 NH 211295 NJ 211295 NK 211295 NL 211295

NM 211295

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NG 945172 (KARUNAGAPALLY)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NA 618156 (IDUKKI)

2) NB 490398 (VAIKKOM)

3) NC 363174 (ALAPPUZHA)

4) ND 975679 (KATTAPPANA)

5) NE 269750 (PUNALUR)

6) NF 370811 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) NG 934496 (PATHANAMTHITTA)

8) NH 929105 (ERNAKULAM)

9) NJ 426017 (KOZHIKKODE)

10) NK 874150 (VAIKKOM)

11) NL 990243 (THRISSUR)

12) NM 853220 (KAYAMKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1318 1529 1532 1675 1745

1935 2268 3262 3616 4172

4522 5283 6196 6757 6945

8105 8175 9584

5th Prize-Rs :1000/-

0416 0902 1057 1199 1462

1587 1655 1947 2038 2658

3031 3097 4033 4080 4207

4415 4460 4561 4833 4926

4996 5101 5288 5376 5525

5860 6383 6624 6924 7462

7561 7959 8157 8329 8937

9986

6th Prize-Rs :500/-

0019 0284 0790 0979 1232

1304 1327 1449 1450 1530

1543 1601 2067 2263 2285

2316 2334 2401 2486 2518

2804 2979 3000 3028 3062

3255 3833 3852 3876 4110

4272 4511 4799 4813 4933

4944 5053 5124 5157 5486

5562 5745 5845 5855 6162

6293 6357 6614 6806 6902

6960 7108 7437 7541 7644

7694 7860 8066 8147 8320

8447 8612 8697 8706 8901

8920 9017 9040 9204 9453

9669 9744 9760 9841 9847

9919 9929 9931 9988

7th Prize-Rs :100/-

0063 0095 0110 0208 0233

0438 0442 0577 0747 0832

0862 0905 1129 1160 1221

1229 1355 1403 1616 1636

1781 1845 1927 2055 2154

2281 2320 2346 2404 2469

2687 2748 3005 3058 3059

3207 3234 3296 3312 3319

3442 3570 3590 3600 3716

3724 3810 4065 4183 4210

4250 4435 4443 4453 4482

4517 4564 4578 4596 4600

4609 4680 4810 4834 5046

5117 5185 5222 5410 5471

6052 6099 6126 6191 6398

6539 6566 6714 6899 7026

7115 7131 7157 7205 7288

7343 7440 7468 7476 7519

7544 7600 7619 7628 7632

7657 7697 7827 7880 8014

8142 8146 8168 8248 8264

8431 8442 8465 8520 8623

8658 8676 8698 8952 9112

9153 9169 9415 9799 9858

9885 9979