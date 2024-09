സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SR 416465 (KOLLAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

SN 416465 SO 416465 SP 416465 SS 416465 ST 416465

SU 416465 SV 416465 SW 416465 SX 416465 SY 416465

SZ 416465

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SP 672559 (WAYANADU)

ADVERTISEMENT

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0618 0904 1333 2673 3950

4391 4546 4895 5389 5502

5683 6515 6670 7084 7330

9053 9497 9664

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :2000/-

0560 2518 3156 3691 5033

5090 6046 7222 7999 9959

5th Prize-Rs :1000/-

0564 0654 1035 1580 1634

1974 2489 3305 4166 4270

4724 5187 5226 7865 7884

8325 8508 8517 8680 9852

6th Prize-Rs :500/-

0478 0559 0878 0991 1016

1074 1222 1432 1629 1960

2263 2445 2472 2649 2730

2787 3007 3098 3153 3185

3195 3576 3864 3952 4177

4235 4727 4927 5061 5243

5523 5905 6017 6247 6372

6684 6959 7124 7183 7527

7583 7658 7738 7810 8003

8436 8581 8979 9008 9193

9528 9605

7th Prize-Rs :200/-

0259 0523 0620 1113 1192

1418 1456 1643 2375 2972

3111 3577 4340 4362 4571

4666 4764 5381 5520 5657

5866 5913 5947 5992 6040

6111 6149 6355 6510 6636

7410 7529 7567 7804 7879

8096 8131 8271 9117 9339

9392 9563 9690 9806 9906

8th Prize-Rs :100/-

0066 0106 0219 0372 0595

0640 0931 0935 0958 0994

1001 1020 1169 1185 1500

1562 1584 1735 1736 1814

1839 1854 1902 1910 2075

2162 2213 2291 2350 2471

2482 2667 2681 2683 2719

2789 2959 3127 3161 3197

3209 3227 3325 3482 3529

3536 3593 3607 3671 3820

3822 3829 3997 4090 4161

4436 4475 4564 4675 4801

4815 4846 4903 4920 5076

5245 5314 5470 5557 5574

5870 5891 6169 6228 6230

6233 6248 6359 6361 6363

6399 6401 6410 6425 6453

6474 6735 6813 6933 7043

7091 7415 7453 7498 7552

7609 7611 7613 7621 7783

7855 7856 8014 8203 8247

8282 8362 8444 8602 8606

8624 8704 8903 8931 8941

8942 9005 9112 9131 9340

9405 9425 9781 9801 9854

9949