വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WR 376244 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

WN 376244 WO 376244 WP 376244 WS 376244 WT 376244

WU 376244 WV 376244 WW 376244 WX 376244 WY 376244

WZ 376244

2nd Prize Rs :500000/-

1) WZ 923814 (ADIMALY)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) WN 227713 (KOTTAYAM)

2) WO 255835 (KOLLAM)

3) WP 164986 (THRISSUR)

4) WR 689807 (MOOVATTUPUZHA)

5) WS 838920 (PATHANAMTHITTA)

6) WT 864063 (ATTINGAL)

7) WU 999376 (IDUKKI)

8) WV 620987 (KOZHIKKODE)

9) WW 378230 (ERNAKULAM)

10) WX 629844 (PALAKKAD)

11) WY 452449 (ADIMALY)

12) WZ 554063 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0009 0203 0616 1415 2245

2528 3277 3660 4826 4833

4996 5164 5711 5745 6339

8898 9411 9663

5th Prize-Rs :2000/-

0618 1624 2218 4003 4239

6948 7503 8631 9020 9402

6th Prize-Rs :1000/-

0066 0368 0627 1087 2319

2381 2489 5544 5865 6414

6621 8345 8420 8745

7th Prize-Rs :500/-

0000 0031 0048 0334 0445

0555 0602 0822 0946 1333

1741 1844 1996 2127 2149

2167 2459 2765 2888 3029

3171 3219 3308 3370 3626

3648 3851 3867 3941 4211

4291 4314 4428 4432 4447

4504 4552 4688 4789 4839

4947 4961 4988 5513 5723

5820 5856 5930 6573 6605

6640 6678 6743 6903 6958

7010 7160 7259 7380 7381

7518 7655 7753 7766 7859

7922 7930 7996 8240 8255

8441 8514 8609 8664 8843

8897 8902 9043 9367 9444

9505 9990

8th Prize-Rs :100/-

0028 0043 0136 0160 0208

0233 0246 0350 0428 0491

0497 0534 0580 1080 1145

1165 1187 1246 1264 1460

1564 1575 1822 1975 2036

2152 2281 2389 2412 2466

2491 2502 2565 2894 2910

2951 2958 2994 3012 3023

3024 3034 3042 3101 3169

3492 3526 3561 3639 3654

3714 3718 3814 3853 3956

4050 4068 4087 4136 4209

4221 4431 4505 4836 5032

5083 5385 5713 5888 5933

5964 6001 6021 6066 6067

6216 6270 6275 6302 6387

6392 6714 6716 6789 6944

6985 6998 7029 7085 7137

7187 7287 7301 7351 7354

7372 7416 7672 7693 7752

7845 8158 8178 8180 8190

8368 8440 8445 8545 8638

8675 8712 8811 8936 8989

9390 9420 9438 9514 9564

9655 9700 9721 9800 9844

9910