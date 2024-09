അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) AM 637750 (PATHANAMTHITTA)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/- AA 637750 AB 637750 AC 637750 AD 637750 AE 637750 AF 637750 AG 637750 AH 637750 AJ 637750 AK 637750 AL 637750

2nd Prize Rs :500000/- 1) AC 322346 (THAMARASSERY)

3rd Prize Rs :100000/- 1) AA 189913 (ERNAKULAM)

2) AB 155462 (PALAKKAD)

ADVERTISEMENT

3) AC 800783 (IDUKKI)

4) AD 200550 (ALAPPUZHA)

5) AE 393947 (THIRUVANANTHAPURAM)

6) AF 984545 (THAMARASSERY)

ADVERTISEMENT

7) AG 322019 (THAMARASSERY)

8) AH 253900 (PALAKKAD)

9) AJ 613696 (KANNUR)

10) AK 317264 (CHITTUR)

11) AL 820586 (PALAKKAD)

12) AM 608768 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0123 0619 0974 1738 2243

2467 3136 4068 5329 5655

6253 6365 7093 7862 8419

8957 8968 9017

5th Prize-Rs :2000/- 1101 1804 5692 6417 6516

7858 9930

6th Prize-Rs :1000/- 0209 1029 1189 1378 1849

1859 1860 2772 2963 3940

4281 4652 4655 4941 5486

6201 6461 6470 7257 7375

8019 8398 8473 8542 9753

9786

7th Prize-Rs :500/- 0107 0202 0286 0369 0663

0767 0825 0914 0960 1001

1023 1328 1424 1651 1741

1910 2393 2425 2440 2714

2889 2992 3175 3212 3274

3480 3488 3589 3615 3817

3952 4004 4252 4330 4358

4611 5086 5399 5417 5538

5543 5862 5995 6125 6265

6268 6535 6618 6733 6755

6899 7000 7036 7045 7077

7222 7880 8002 8057 8226

8238 8349 8684 8725 8973

9379 9507 9673 9715 9819

9967 9995

8th Prize-Rs :100/- 0063 0139 0192 0254 0356

0472 0478 0521 0529 0681

0772 0809 0936 1059 1095

1097 1201 1210 1329 1391

1401 1502 1699 1778 1916

1938 1979 1986 2054 2646

2703 2803 2955 3005 3046

3142 3260 3343 3431 3439

3551 3590 3624 3813 3933

4013 4151 4248 4289 4299

4305 4364 4455 4469 4487

4561 4756 4767 4780 4788

4850 4866 4907 4940 5006

5087 5285 5411 5504 5556

5560 5633 5666 5684 5868

5891 5917 5933 5980 6074

6313 6529 6737 6801 6847

6849 6852 6865 6992 7056

7057 7122 7168 7351 7379

7410 7529 7544 7548 7632

7678 7745 7753 7838 7960

8023 8033 8096 8176 8220

8232 8663 8697 8787 9032

9139 9250 9279 9419 9721

9865 9873 9945.