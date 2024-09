ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. FIFTY-FIFTY LOTTERY NO.FF-112th DRAW held on:- 25/09/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) FU 212949 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/- FN 212949FO 212949FP 212949 FR 212949FS 212949 FT 212949 FV 212949FW 212949FX 212949FY 212949 FZ 212949

2nd Prize Rs :1000000/- 1) FV 354545 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0307 1524 1554 3184 3498 3550 3633 3723 4030 4429 4492 5162 5338 5514 5518 5670 7483 7615 8273 8300 8535 9150 9464

4th Prize-Rs :2000/- 2115 2644 4491 5098 5123 5258 7526 8227 8618 9120 9287 9955

5th Prize-Rs :1000/- 0019 0695 0915 1033 1518 1799 1928 2049 2575 2722 2884 2895 4748 5730 5905 6378 6765 7495 7504 7805 8009 8389 9579 9713

6th Prize-Rs :500/- 0023 0167 0213 0246 0289 0381 0479 0677 0917 1044 1102 1103 1111 1196 1532 1563 1565 1578 1589 1636 1663 1849 1872 1965 1974 2079 2306 2569 2746 2794 2896 3047 3091 3103 3257 3295 3379 3432 3443 3560 3702 3790 3906 3916 4179 4350 4500 4532 4590 4613 4793 4905 4961 5029 5351 5365 5417 5734 5780 5814 5941 5943 6029 6044 6368 6418 6828 6907 7030 7067 7106 7142 7287 7394 7466 7506 7516 7555 7625 8034 8108 8219 8413 8642 8678 8706 8967 9040 9181 9364 9374 9588 9696 9804 9920 9926

7th Prize-Rs :100/- 0008 0186 0225 0250 0333 0406 0566 1049 1116 1134 1316 1493 1506 1632 1635 1716 1808 1852 1949 1962 1994 2043 2101 2125 2194 2285 2385 2482 2599 2774 2882 2970 2993 3099 3142 3281 3394 3525 3551 3634 3649 3707 3785 3890 3942 3971 4014 4366 4412 4422 4451 4487 4577 4711 4792 4795 4846 4861 4888 5001 5316 5330 5422 5464 5495 5502 5651 5904 5920 5952 5971 6021 6154 6191 6201 6309 6560 6696 6712 6831 6881 6931 6990 7065 7145 7201 7285 7294 7320 7407 7536 7539 7572 7581 7591 7620 7729 7826 7915 7923 8014 8065 8099 8105 8131 8214 8249 8255 8370 8604 8614 8724 8754 8888 8971 9020 9092 9106 9159 9198 9208 9344 9507 9616 9659 9977

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.