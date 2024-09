കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PF 689904 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PA 689904 PB 689904 PC 689904 PD 689904 PE 689904

PG 689904 PH 689904 PJ 689904 PK 689904 PL 689904

PM 689904

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PJ 988051 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 315471 (ADIMALY)

2) PB 720210 (IDUKKI)

3) PC 385131 (KASARAGOD)

4) PD 408669 (ALAPPUZHA)

5) PE 452021 (GURUVAYOOR)

6) PF 440826 (NEYYATTINKARA)

7) PG 450363 (GURUVAYOOR)

8) PH 995082 (MANANTHAVADY)

9) PJ 113579 (PAYYANUR)

10) PK 164735 (KOTTAYAM)

11) PL 322521 (PATTAMBI)

12) PM 770460 (MANANTHAVADY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0332 2497 2562 3644 3863

4016 4203 4256 4405 5116

5865 6037 6619 7095 7855

7890 8318 9444

5th Prize-Rs :1000/-

0253 0413 0536 0706 0712

0787 1298 1512 1832 1857

2180 2359 2612 4071 4265

4719 4765 4950 4960 5087

5547 5622 6005 6451 6598

6743 7287 7458 7525 8607

8834 8934 9022 9711

6th Prize-Rs :500/-

0093 0189 0248 0544 0701

0841 0930 0939 0954 1242

1310 1394 1501 1571 1578

1891 1934 2009 2076 2361

2515 2610 2900 2943 2969

3096 3122 3131 3400 3419

3493 3563 3679 3698 3820

4127 4199 4334 4337 4506

4827 4989 5252 5256 5444

5468 5531 5845 5984 6045

6110 6215 6346 6425 6688

6755 6785 7057 7163 7235

7237 7422 7513 7580 7586

7626 7654 7791 8069 8139

8233 8332 8379 8691 8931

9306 9316 9492 9613 9744

7th Prize-Rs :100/-

0037 0052 0127 0159 0193

0233 0291 0293 0303 0326

0392 0452 0461 0506 0612

0625 0659 0760 0890 1017

1020 1094 1231 1232 1315

1432 1630 1730 1739 1829

1862 1928 2035 2092 2216

2268 2450 2457 2508 2518

2704 2745 2972 3302 3414

3432 3663 4067 4106 4116

4185 4202 4205 4262 4295

4314 4331 4364 4386 4399

4422 4527 4744 4812 4905

5059 5061 5176 5287 5381

5554 5934 6031 6072 6117

6157 6193 6328 6387 6413

6512 6572 6632 6671 6679

6930 6933 6994 7044 7219

7283 7284 7291 7420 7526

7559 7685 7733 7759 7969

8127 8160 8224 8307 8311

8327 8450 8660 8696 8739

8875 8885 8940 8979 9098

9175 9178 9218 9305 9328

9414 9601 9859 9906 9956

9995