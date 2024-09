നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NU 948447 (KATTAPPANA)

Cons Prize-Rs :8000/- NN 948447 NO 948447 NP 948447 NR 948447 NS 948447

NT 948447 NV 948447 NW 948447 NX 948447 NY 948447

NZ 948447

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NN 157820 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NN 379439 (KOLLAM)

2) NO 323231 (IRINJALAKUDA)

3) NP 804573 (KASARAGOD)

4) NR 922841 (WAYANADU)

5) NS 804446 (KASARAGOD)

6) NT 764448 (KOTTAYAM)

7) NU 350911 (WAYANADU)

8) NV 794420 (ALAPPUZHA)

9) NW 900775 (KASARAGOD)

10) NX 375225 (KOLLAM)

11) NY 629723 (KASARAGOD)

12) NZ 412728 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0525 0619 1766 2400 2510

4291 4296 4316 4393 5272

5383 6120 6262 6340 7550

7827 8052 9880

5th Prize-Rs :1000/- 0487 0931 0962 1599 2012

2825 2877 3148 3222 3289

3393 3530 4135 4360 4753

5079 5584 5781 5813 5825

5852 5966 5987 6755 7297

7490 7915 8502 8686 8794

8801 8902 9022 9460 9544

9832

6th Prize-Rs :500/- 0159 0340 0642 0664 0693

0772 0857 1000 1300 1592

1762 1865 1910 2340 2347

2370 2543 2745 2928 3047

3205 3478 3722 3736 3818

3961 4060 4132 4638 4818

4878 4978 5119 5142 5220

5332 5360 5377 5428 5531

5592 5621 5780 5969 6027

6290 6412 6435 6715 6770

7195 7262 7647 7703 7737

7773 7849 7909 7987 8007

8009 8015 8190 8191 8300

8450 8611 8680 8767 8805

8955 9069 9337 9424 9503

9541 9576 9726 9957

7th Prize-Rs :100/- 0017 0161 0215 0294 0463

0497 0625 0630 0740 0769

0777 0808 1058 1305 1474

1521 1615 1811 1915 1943

1959 1966 2256 2615 2670

2763 2783 2876 2894 2918

3054 3087 3149 3262 3314

3329 3433 3469 3733 3948

4000 4035 4044 4340 4515

4569 4587 4591 4707 4739

4781 4906 5110 5150 5161

5203 5283 5407 5434 5514

5578 5652 5769 5821 5913

5951 5996 6000 6020 6128

6161 6168 6191 6203 6258

6287 6288 6369 6608 6610

6662 6841 7020 7036 7055

7079 7152 7235 7290 7379

7484 7556 7706 7940 8100

8106 8156 8239 8256 8337

8370 8535 8610 8615 8623

8756 8935 9351 9450 9467

9469 9511 9520 9521 9737

9768 9887 9889 9924 9933

9946 9990