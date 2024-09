കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KS 345463 (VADAKARA)

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 345463 KO 345463 KP 345463 KR 345463 KT 345463

KU 345463 KV 345463 KW 345463 KX 345463 KY 345463

KZ 345463

2nd Prize Rs :500000/-

1) KR 335010 (GURUVAYOOR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 175078 (MALAPPURAM)

2) KO 949778 (PUNALUR)

3) KP 194483 (ERNAKULAM)

4) KR 271846 (KARUNAGAPALLY)

5) KS 312428 (CHITTUR)

6) KT 746963 (PUNALUR)

7) KU 142948 (THIRUVANANTHAPURAM)

8) KV 885179 (PATHANAMTHITTA)

9) KW 475501 (THIRUVANANTHAPURAM)

10) KX 124533 (GURUVAYOOR)

11) KY 923554 (KATTAPPANA)

12) KZ 629912 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1434 1693 1896 2656 2793

3202 4011 4482 4913 5756

6268 6485 6861 7033 7100

7217 8282 8381

5th Prize-Rs :2000/-

0183 3278 4545 5529 6253

6526 8347 8497 8622 9170

6th Prize-Rs :1000/-

0884 1027 1489 3430 4235

4420 5097 6121 6135 6397

8224 8615 9015 9623

7th Prize-Rs :500/-

0325 0473 0551 0647 0714

0906 0936 0998 1038 1099

1537 1574 1712 2089 2193

2381 2522 2562 2843 2892

2933 2999 3141 3527 3646

3805 3834 3921 4009 4018

4170 4318 4680 4764 4911

4921 4923 5169 5197 5310

5324 5610 5935 6056 6189

6523 6685 6711 6746 6880

6909 6929 6949 7026 7173

7276 7338 7478 7495 7575

8112 8207 8232 8329 8345

8441 8645 8769 8788 8800

8854 8985 8986 8988 9012

9097 9134 9195 9204 9423

8th Prize-Rs :100/-

0120 0130 0143 0463 0532

0541 0561 0595 0666 0759

0891 0939 1020 1024 1031

1288 1326 1426 1445 1488

1543 1700 1755 2035 2048

2056 2061 2222 2335 2375

2498 2511 2579 2608 2613

2644 2707 2713 2719 2731

2775 2834 2858 2945 3117

3586 3612 3797 3840 3863

3896 3911 3920 3976 4031

4073 4142 4195 4416 4451

4539 4596 4659 4679 4835

5049 5115 5127 5192 5279

5398 5497 5663 5729 5792

5856 5895 5990 6033 6046

6074 6176 6262 6358 6444

6529 6555 6575 6654 6710

6723 6847 6948 7062 7388

7422 7706 7730 7736 7761

7776 7817 8014 8204 8216

8284 8426 8469 8485 8603

8616 8815 8893 8907 8943

9109 9214 9491 9536 9617

9771 9776 9859 9981