വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WS 752253 (ATTINGAL) Cons Prize-Rs :8000/- WN 752253 WO 752253 WP 752253 WR 752253 WT 752253 WU 752253 WV 752253 WW 752253 WX 752253 WY 752253 WZ 752253

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :500000/- 1) WR 242008 (KANNUR)



3rd Prize Rs :100000/- 1) WN 152258 (ERNAKULAM)

2) WO 695942 (CHERTHALA)

3) WP 872795 (THIRUR)

ADVERTISEMENT

4) WR 397807 (MALAPPURAM)

5) WS 909252 (KARUNAGAPALLY)

6) WT 989511 (IDUKKI)

7) WU 465948 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

8) WV 501901 (PUNALUR)

9) WW 379523 (ALAPPUZHA)

10) WX 679907 (PATTAMBI)

11) WY 610757 (KOZHIKKODE)

12) WZ 177603 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0601 0672 0972 1232 1838

1960 2995 3393 5052 5152

5349 5388 5618 6397 7829

8907 9814 9895

5th Prize-Rs :2000/- 0879 2711 3932 4365 5808

6480 7043 8770 8858 9240

6th Prize-Rs :1000/- 2424 2891 3110 3706 4329

5208 6191 6230 6904 6950

7872 8116 9572 9594

7th Prize-Rs :500/- 0434 0485 0596 0611 0621

0665 0863 0934 1117 1175

1186 1257 1343 1419 1497

1605 1704 1708 1718 1756

1935 1970 2459 2467 2615

2646 2736 2928 2991 3078

3079 3149 3156 3310 3443

3563 4269 4346 4423 4680

4963 5022 5147 5167 5210

5513 5614 5651 5773 5891

5908 5937 6014 6240 6648

6741 6822 7137 7197 7433

7522 7587 7678 7771 7856

7869 7943 8149 8555 8573

8623 8676 8679 8797 8875

9060 9087 9325 9333 9398

9525 9549

8th Prize-Rs :100/- 0237 0239 0297 0336 0341

0387 0969 1027 1172 1327

1329 1430 1580 1624 1720

1836 1843 1906 1922 2037

2141 2290 2535 2589 2598

2719 2720 2742 2819 2844

2936 2937 3170 3300 3318

3509 3644 3665 3786 3795

3894 3939 3944 4037 4097

4124 4136 4279 4301 4378

4391 4517 4545 4655 4722

4740 4753 4779 4786 4842

4958 4990 4995 5079 5295

5470 5497 5547 5591 5608

5637 5885 5886 5942 6234

6239 6304 6772 6897 6917

6925 6975 7021 7121 7135

7369 7442 7590 7789 7800

7843 7900 7956 7970 8000

8148 8150 8204 8273 8313

8326 8336 8362 8369 8437

8466 8468 8539 8681 8710

8713 8731 8814 8831 8845

8891 8980 9004 9030 9062

9107 9267 9273 9361 9763

9869