നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NH 506852 (ERNAKULAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

NA 506852 NB 506852 NC 506852 ND 506852 NE 506852

NF 506852 NG 506852 NJ 506852 NK 506852 NL 506852

NM 506852

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NG 885871 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NA 930784 (THAMARASSERY)

2) NB 968288 (VAIKKOM)

3) NC 350115 (MALAPPURAM)

4) ND 215209 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) NE 134082 (CHITTUR)

6) NF 165682 (THRISSUR)

7) NG 128036 (ADOOR)

8) NH 329270 (CHITTUR)

9) NJ 445113 (KOLLAM)

10) NK 870281 (KARUNAGAPALLY)

11) NL 177383 (KOTTAYAM)

12) NM 134568 (CHITTUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0020 0074 1242 1902 1907

3049 3715 4261 4305 4556

4887 5613 6098 6145 6280

8298 8413 9729

5th Prize-Rs :1000/-

0239 0268 0319 0474 0505

0719 1801 2148 2541 2619

2897 2900 2947 2969 3570

4101 4378 4618 4672 4709

4857 4945 5035 5147 5459

5814 6242 6677 6776 7454

7911 8148 8541 9069 9082

9700

6th Prize-Rs :500/-

0061 0251 0258 0395 0584

0618 0639 0699 0827 0972

1547 1562 1736 1908 1927

1948 1949 2026 2377 2475

2500 2716 3216 3246 3380

3474 3513 3546 4019 4739

4777 4982 5221 5234 5316

5340 5543 5597 5658 5664

5671 5677 5691 5785 5792

5861 5913 6170 6207 6353

6559 6791 6792 6809 6815

7069 7142 7544 7760 7860

7921 8361 8395 8435 8542

8719 8868 9054 9135 9157

9186 9272 9331 9472 9556

9590 9664 9975 9992

7th Prize-Rs :100/-

0121 0313 0387 0389 0629

0737 0788 0869 0913 0973

0982 1006 1194 1197 1269

1314 1501 1521 1553 1672

1759 1939 2018 2117 2186

2196 2253 2323 2371 2420

2450 2538 2542 2779 3043

3211 3266 3322 3418 3480

3702 3705 3902 3916 3942

4174 4202 4352 4376 4453

4655 4659 4682 4731 4781

4807 4960 5017 5106 5142

5228 5326 5359 5489 5602

5632 5688 5750 5819 5969

6023 6061 6091 6169 6220

6251 6257 6287 6378 6399

6577 6611 6639 6735 6741

6914 6940 7019 7038 7296

7483 7498 7545 7576 7606

7650 7780 7833 7864 7876

8026 8217 8274 8540 8660

8680 8761 8765 8867 8875

8924 9247 9250 9309 9344

9417 9676 9686 9851 9927

9941 9960