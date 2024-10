അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AH 485746 (IDUKKI)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 485746 AB 485746 AC 485746 AD 485746 AE 485746

AF 485746 AG 485746 AJ 485746 AK 485746 AL 485746

AM 485746

2nd Prize Rs :500000/-

1) AF 224093 (KOLLAM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 149920 (KOTTAYAM)

2) AB 606411 (ALAPPUZHA)

3) AC 972545 (VAIKKOM)

4) AD 543766 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) AE 379311 (ERNAKULAM)

6) AF 665260 (NEYYATTINKARA)

7) AG 831190 (PALAKKAD)

8) AH 214402 (THRISSUR)

9) AJ 670190 (VAIKKOM)

10) AK 957041 (KARUNAGAPALLY)

11) AL 115812 (VAIKKOM)

12) AM 629763 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

ADVERTISEMENT

4th Prize-Rs :5000/-

0438 0538 0713 0959 1121

1465 2386 2657 3135 4169

5238 5330 5575 5784 6603

6956 9131 9431

5th Prize-Rs :2000/-

1505 1726 2398 3765 5637

7227 9871

6th Prize-Rs :1000/-

0240 0346 0495 1422 1516

1628 2534 3748 4241 4438

5004 5036 5251 5776 5894

5910 6407 6617 7267 7363

8029 8133 8143 8312 8951

9522

7th Prize-Rs :500/-

0013 0074 0298 0476 0685

0699 0760 0894 1086 1136

1291 1785 2109 2329 2458

2584 2929 2969 3358 3478

3666 3928 4282 4382 4722

4756 4938 4944 5025 5060

5063 5079 5266 5312 5342

5547 6228 6262 6271 6456

6571 6598 6700 6908 6910

7062 7439 7614 7758 7815

7949 8161 8182 8294 8545

8571 8633 8673 8741 8880

9051 9097 9306 9309 9475

9483 9508 9512 9650 9711

9851 9913

8th Prize-Rs :100/-

0061 0212 0325 0332 0341

0459 0541 0551 0807 1014

1089 1093 1116 1321 1413

1561 1607 1610 1810 1827

1877 2167 2172 2196 2237

2515 2596 2597 2853 3022

3086 3091 3181 3190 3388

3401 3460 3515 3574 3627

3643 3730 3893 3904 3957

4019 4032 4068 4100 4255

4375 4424 4497 4510 4535

4937 4968 4994 4998 5249

5262 5392 5469 5580 5592

5634 5689 5822 5871 5918

5986 6230 6243 6434 6437

6481 6499 6526 6545 6549

6563 6565 6625 6626 6646

6840 6918 6939 7077 7322

7563 7579 7709 7717 7881

7922 8013 8019 8105 8272

8368 8583 8607 8750 8771

8864 8876 8976 8977 9017

9079 9143 9152 9238 9265

9341 9533 9690 9741 9765

9776 9845 9935