വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WB 768946 (IDUKKI)Cons Prize-Rs :8000/- WA 768946 WC 768946 WD 768946 WE 768946 WF 768946 WG 768946 WH 768946 WJ 768946 WK 768946 WL 768946 WM 768946

2nd Prize Rs :500000/- 1) WD 305072 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 324085 (IRINJALAKUDA)

2) WB 934035 (PATTAMBI)

3) WC 973761 (ATTINGAL)

4) WD 167484 (WAYANADU)

5) WE 177802 (THRISSUR)

6) WF 580790 (KANNUR)

7) WG 290995 (IRINJALAKUDA)

8) WH 160916 (KOLLAM)

9) WJ 225753 (THRISSUR)

10) WK 742025 (IRINJALAKUDA)

11) WL 985172 (KARUNAGAPALLY)

12) WM 325839 (CHERTHALA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1397 1989 2167 2993 3814

3876 4323 4538 4847 5208

5360 5508 5868 7459 7695

8491 8505 9413

5th Prize-Rs :2000/- 0905 2935 3413 4265 5529

6316 7190 8909 9052 9162

6th Prize-Rs :1000/- 1321 1539 1558 2652 5725

6192 6762 7391 7510 7598

8088 8458 8896 9977

7th Prize-Rs :500/- 0147 0175 0588 0633 0948

1030 1141 1154 1312 1600

1874 1965 2042 2047 2049

2181 2185 2369 2781 3073

3155 3246 3349 3371 3407

3421 3560 3749 3843 3845

4257 4261 4315 4552 4855

5091 5393 5497 5553 5887

5916 6043 6049 6167 6265

6456 6579 6663 6706 6730

6741 6882 7060 7183 7316

7333 7337 7345 7414 7432

7441 7544 7641 7763 8118

8399 8433 8470 8616 8657

8948 9050 9070 9269 9289

9315 9322 9508 9522 9730

9760 9854

8th Prize-Rs :100/- 0034 0362 0439 0461 0689

0801 1005 1043 1089 1252

1260 1316 1587 1637 1868

1903 2069 2174 2176 2280

2466 2512 2554 2596 2673

2677 2755 2857 2874 2950

3054 3093 3176 3203 3292

3374 3384 3405 3479 3545

3569 3653 3662 3691 3778

3913 3933 3971 3972 4035

4160 4292 4346 4390 4491

4542 4565 4618 4879 5052

5059 5108 5115 5145 5241

5244 5257 5394 5468 5692

5739 5784 5806 5842 5858

5907 6012 6179 6202 6355

6376 6403 6412 6418 6539

6679 6729 6765 6796 6854

6908 6910 6920 6947 7132

7140 7168 7196 7276 7323

7400 7515 7672 7803 7851

7982 8079 8087 8222 8234

8272 8345 8469 8561 8753

8856 9092 9093 9126 9249

9342 9490 9723 9799 9888

9984.