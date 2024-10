സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SS 121169 (CHITTUR)

Cons Prize-Rs :8000/- SN 121169 SO 121169 SP 121169 SR 121169 ST 121169

SU 121169 SV 121169 SW 121169 SX 121169 SY 121169 SZ 121169

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SN 759779 (CHITTUR)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0362 1633 3871 4529 4546

4998 5039 5974 6133 6209

ADVERTISEMENT

6472 6944 7851 7899 8924

9180 9336 9473

4th Prize-Rs :2000/- 0857 1513 1637 2080 3205



5445 5610 6737 8251 8263

ADVERTISEMENT

5th Prize-Rs :1000/- 0035 0879 0910 1575 1886



2160 2445 4087 4389 4640

6385 6477 6500 7112 7596

8771 8969 9392 9633 9692

6th Prize-Rs :500/- 0305 0745 0944 1250 1252



1376 1790 1913 2565 2667

2856 3004 3361 3376 3454

3636 3859 4207 4397 4471

4476 4571 4970 5062 5241

5529 5786 6079 6149 6408

6486 6501 6989 7066 7152

7174 7306 7508 7570 7670

7953 8271 8330 8432 8674

9080 9361 9446 9507 9596

9730 9939

7th Prize-Rs :200/- 0018 0070 0263 0509 0963



1036 1123 1137 1497 1707

1710 1729 1820 1840 1864

2276 2879 2965 3193 3493

3499 3898 4050 4084 4572

4702 5089 5140 5336 5861

6292 6639 6918 7716 7744

7830 7946 8382 8498 9008

9288 9527 9670 9788 9930

8th Prize-Rs :100/- 0048 0050 0100 0114 0244



0287 0307 0383 0437 0490

0549 0581 0647 0744 0753

0790 0940 0960 1197 1256

1368 1668 1698 1750 2181

2277 2342 2369 2417 2615

2701 2872 2907 2986 3022

3125 3169 3240 3422 3432

3497 3504 3512 3518 3535

3824 3915 4003 4058 4129

4221 4290 4298 4449 4491

4850 5129 5192 5204 5482

5732 5771 5851 5910 6051

6073 6085 6155 6337 6345

6483 6544 6563 6574 6600

6706 6809 6811 6883 6894

6953 7106 7248 7293 7315

7378 7442 7484 7486 7527

7537 7654 7743 7759 7813

8019 8077 8169 8315 8325

8378 8435 8542 8561 8610

8690 8779 8910 8978 9011

9040 9175 9259 9309 9349

9415 9429 9464 9567 9569

9646 9783 9886 9962 9974

9975.