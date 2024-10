കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) KS 969212 (PAYYANUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

KN 969212 KO 969212 KP 969212 KR 969212 KT 969212

KU 969212 KV 969212 KW 969212 KX 969212 KY 969212

KZ 969212

2nd Prize Rs :500000/-

1) KU 744308 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs :100000/-

1) KN 144600 (KANNUR)

2) KO 923039 (ADIMALY)

3) KP 527275 (NEYYATTINKARA)

4) KR 497051 (PUNALUR)

5) KS 248856 (ALAPPUZHA)

6) KT 756585 (PALAKKAD)

7) KU 824427 (MALAPPURAM)

8) KV 967558 (THIRUR)

9) KW 385881 (PALAKKAD)

10) KX 913135 (PATHANAMTHITTA)

11) KY 909921 (ALAPPUZHA)

12) KZ 852566 (THIRUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0075 0574 2144 2526 2854

2950 3226 3888 4003 4271

5818 7135 7163 8288 8330

8865 9460 9893

5th Prize-Rs :2000/-

0946 3869 4076 4224 4492

7696 7921 8202 9134 9779

6th Prize-Rs :1000/-

0965 1506 2755 2977 3021

3086 3642 3861 4417 4645

5203 5478 5683 5840

7th Prize-Rs :500/-

0095 0624 0665 0677 0793

0906 0969 1022 1183 1292

1354 1406 1464 1495 1530

1553 1692 1773 1779 2101

2665 2709 2873 2915 3074

3094 3537 3538 3563 3593

3676 3841 3947 4033 4176

4265 4335 4440 4703 4748

4749 4752 4787 4899 4973

4991 5521 5881 5951 6010

6313 6485 6562 6833 6834

6884 7005 7134 7225 7279

7282 7577 7975 8045 8142

8273 8510 8578 8747 9030

9046 9085 9185 9225 9339

9380 9476 9613 9692 9743

8th Prize-Rs :100/-

0024 0037 0174 0175 0383

0431 0515 0525 0534 0589

0633 0752 0890 1009 1116

1181 1270 1272 1606 1877

1915 1928 1962 1972 2044

2161 2183 2190 2257 2312

2331 2344 2352 2493 2566

2615 3096 3344 3487 3612

3748 3864 3912 3940 4177

4195 4435 4537 4800 4908

4979 5073 5095 5119 5196

5258 5329 5389 5528 5630

5748 5772 5791 5827 6048

6104 6111 6114 6267 6276

6367 6431 6436 6524 6550

6683 6807 6988 7002 7092

7120 7364 7422 7427 7511

7594 7635 7690 7720 7791

7862 8104 8110 8138 8192

8293 8314 8364 8456 8466

8508 8537 8551 8574 8659

8700 8745 8762 8830 9078

9088 9126 9146 9155 9231

9255 9303 9307 9337 9539

9606 9611 9703 9752