വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WW 319632 (KANHANGAD)

Cons Prize-Rs :8000/-

WN 319632 WO 319632 WP 319632 WR 319632 WS 319632

WT 319632 WU 319632 WV 319632 WX 319632 WY 319632

WZ 319632

2nd Prize Rs :500000/-

1) WX 902021 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WN 701586 (ERNAKULAM)

2) WO 255123 (PALAKKAD)

3) WP 231465 (ERNAKULAM)

4) WR 515201 (CHERTHALA)

5) WS 785076 (NEYYATTINKARA)

6) WT 169920 (ERNAKULAM)

7) WU 405216 (KANNUR)

8) WV 389560 (KOLLAM)

9) WW 494405 (KANHANGAD)

10) WX 443442 (IDUKKI)

11) WY 650162 (ERNAKULAM)

12) WZ 263621 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0049 1246 1376 2483 3108

3176 3328 3454 4518 4696

5941 6477 6545 7006 7234

7412 7414 7919

5th Prize-Rs :2000/-

0961 2469 3114 3147 3923

5361 7332 8942 9063 9729

6th Prize-Rs :1000/-

0163 0558 0941 2604 3135

3567 3590 3831 4558 5610

5611 7204 7770 9694

7th Prize-Rs :500/-

0033 0074 0174 0201 0296

0459 1334 1406 1436 1540

1562 1796 1817 1889 2101

2300 2310 2324 2502 2544

2799 2814 2880 3111 3204

3232 3252 3435 3657 3677

3814 4024 4088 4351 4379

4403 4462 4688 5044 5125

5248 5323 5505 5601 5661

5664 5712 5785 6016 6106

6194 6271 6290 6350 6448

6535 6863 6901 7035 7649

7699 7716 7757 7837 7902

8014 8194 8211 8353 8366

8518 8694 8934 9214 9257

9378 9415 9563 9587 9646

9765 9960

8th Prize-Rs :100/-

0088 0144 0150 0234 0288

0341 0396 0515 0603 0607

0675 0677 0857 0925 1083

1115 1242 1256 1390 1466

1491 1518 1622 1637 1662

1742 1893 2062 2156 2291

2321 2406 2480 2591 2660

2756 2920 2942 2984 3244

3380 3427 3519 3595 3641

3673 3728 3889 3919 3978

3992 4070 4095 4221 4240

4272 4290 4428 4448 4493

4525 4699 4702 4772 4820

4837 5231 5259 5412 5434

5459 5511 5543 5640 5651

5880 5895 5975 6580 6774

6987 7082 7126 7197 7295

7320 7353 7415 7435 7559

7562 7598 7610 7859 8030

8077 8134 8136 8235 8244

8256 8270 8330 8441 8484

8512 8620 8740 8819 8912

8944 9022 9027 9047 9113

9147 9260 9273 9363 9374

9407 9455 9593 9921 9943

9987