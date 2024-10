ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FC 478593 (THIRUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

FA 478593 FB 478593 FD 478593 FE 478593 FF 478593

FG 478593 FH 478593 FJ 478593 FK 478593 FL 478593

FM 478593

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FF 731406 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0048 1443 1784 2288 2744

3549 3654 3676 4104 4397

5037 5623 5740 5756 6379

7435 7873 7983 8221 8437

9094 9116 9624

4th Prize-Rs :2000/-

1549 2394 3621 4653 4944

5907 6517 7500 8279 8319

9515 9853

5th Prize-Rs :1000/-

0044 0152 0583 0630 0731

0769 1227 1337 1952 2014

2035 2298 2834 4484 4617

5844 6952 7297 7898 8192

8205 9161 9311 9679

6th Prize-Rs :500/-

0042 0227 0375 0591 0676

1029 1065 1072 1356 1460

1485 1489 1566 1783 1836

1898 2012 2015 2115 2222

2639 2640 2764 2895 3142

3179 3183 3252 3359 3434

3523 3593 3888 3924 4002

4096 4286 4383 4499 4526

4528 4557 4573 4806 5430

5529 5709 5785 5914 5921

6006 6057 6239 6411 6466

6501 6696 6730 6745 6801

6970 7152 7181 7191 7195

7257 7307 7360 7407 7487

7502 7739 7801 7853 7874

8010 8182 8186 8203 8253

8614 8627 8750 9028 9054

9059 9090 9313 9369 9652

9730 9803 9846 9879 9913

9956

7th Prize-Rs :100/-

0154 0338 0423 0646 0902

0917 0920 1237 1310 1509

1520 1564 1616 1624 1795

1848 1929 1933 2276 2351

2365 2369 2422 2476 2492

2535 2609 2626 2838 2858

2891 2928 2935 3017 3090

3223 3571 3608 3749 3983

4041 4066 4099 4208 4210

4349 4350 4416 4426 4462

4487 4489 4542 4586 4599

4676 4847 4894 4899 5027

5029 5143 5178 5371 5413

5428 5453 5560 5601 5975

6028 6142 6185 6200 6272

6344 6447 6496 6539 6543

6578 6772 6869 6948 6951

6963 7202 7216 7406 7492

7538 7593 7707 7743 7871

7935 8000 8028 8190 8194

8231 8256 8274 8286 8415

8542 8546 8587 8664 8948

8967 8988 8995 9174 9247

9291 9331 9333 9470 9512

9527 9571 9596 9637 9855

9903