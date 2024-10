കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PT 759965 (PAYYANUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

PN 759965 PO 759965 PP 759965 PR 759965 PS 759965

PU 759965 PV 759965 PW 759965 PX 759965 PY 759965

PZ 759965

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PR 840445 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PN 124722 (CHITTUR)

2) PO 258969 (KOZHIKKODE)

3) PP 983021 (KASARAGOD)

4) PR 900454 (THIRUVANANTHAPURAM)

5) PS 516163 (KATTAPPANA)

6) PT 974789 (VADAKARA)

7) PU 980208 (WAYANADU)

8) PV 755869 (IRINJALAKUDA)

9) PW 760980 (PAYYANUR)

10) PX 498256 (GURUVAYOOR)

11) PY 279105 (CHITTUR)

12) PZ 821882 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0433 0864 1303 1673 3428

3669 3978 4081 4599 4829

5089 5350 6924 7162 7520

8945 9081 9107

5th Prize-Rs :1000/-

0343 0374 2734 3035 3065

3204 3307 3322 3453 3652

3728 3891 4421 5432 5519

5957 6072 6196 6312 6435

6603 6699 7229 7405 7447

7571 7631 7677 8037 8771

9364 9410 9803 9908

6th Prize-Rs :500/-

0046 0280 0354 0383 0385

0397 0693 0886 0990 1027

1083 1120 1173 1249 1377

1545 1549 1806 2063 2068

2123 2138 2250 2420 2545

2666 2809 3008 3043 3101

3266 3440 3573 3826 3861

3944 3973 4020 4065 4143

5395 5492 5568 5976 6028

6081 6194 6235 6356 6432

6548 6559 6925 6974 6987

7040 7045 7171 7220 7253

7369 7486 7557 7854 7973

8033 8073 8352 8416 8450

8678 8694 8878 9224 9404

9552 9607 9617 9806 9962

7th Prize-Rs :100/-

0060 0092 0155 0197 0269

0346 0531 0740 0826 0863

0884 0985 0992 0997 1136

1268 1310 1329 1374 1504

1510 1590 1611 1728 1731

1835 1870 2097 2167 2341

2413 2465 2628 2653 2680

2764 2836 2840 2887 2916

3006 3059 3193 3249 3305

3319 3404 3493 3520 3556

3719 3774 3816 3866 3968

4124 4314 4509 4578 4613

4646 4737 4741 4776 4857

4968 5058 5087 5092 5149

5162 5329 5373 5423 5445

5792 5814 5930 5958 5963

6170 6290 6418 6481 6631

7003 7159 7174 7249 7255

7319 7373 7416 7495 7496

7596 7612 7647 7688 7757

7870 7901 8198 8317 8325

8405 8419 8473 8530 8531

8596 8624 8674 8717 8732

8880 9038 9126 9193 9297

9462 9581 9819 9827 9840

9938