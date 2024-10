അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AE 909787 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

AA 909787 AB 909787 AC 909787 AD 909787 AF 909787

AG 909787 AH 909787 AJ 909787 AK 909787 AL 909787

AM 909787

2nd Prize Rs :500000/-

1) AL 985055 (PAYYANUR)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AA 168515 (THRISSUR)

2) AB 494234 (MOOVATTUPUZHA)

3) AC 972964 (VADAKARA)

4) AD 445449 (PATTAMBI)

5) AE 765097 (CHITTUR)

6) AF 182485 (KOTTAYAM)

7) AG 739490 (GURUVAYOOR)

8) AH 705685 (PATTAMBI)

9) AJ 444950 (PATTAMBI)

10) AK 921535 (KOLLAM)

11) AL 146856 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) AM 142624 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0420 1123 1257 2015 2131

2550 2805 6224 6641 6844

7110 7304 7479 7682 8269

8665 9234 9595

5th Prize-Rs :2000/-

3370 6362 7130 7502 7968

9131 9821

6th Prize-Rs :1000/-

0030 0266 0678 0989 1900

2048 3500 3615 3982 4513

4715 5229 5351 5747 5790

5933 5981 5991 7089 7126

7422 8216 8797 9216 9337

9826

7th Prize-Rs :500/-

0104 0148 0492 0866 0969

1113 1299 2062 2072 2088

2467 2633 2882 3424 3559

3587 3632 3667 3802 3815

3965 3985 4270 4680 4969

5071 5156 5312 5373 5680

6136 6268 6371 6388 6512

6547 6552 6632 6968 7006

7064 7077 7118 7122 7353

7378 7506 7547 7548 7595

7666 7782 7784 8174 8411

8584 8634 8658 8779 8894

8986 9005 9083 9109 9129

9182 9400 9609 9637 9752

9829 9984

8th Prize-Rs :100/-

0039 0070 0102 0114 0143

0170 0247 0320 0429 0784

0950 1021 1126 1127 1130

1149 1412 1524 1575 1658

1664 1687 1745 1786 1825

1986 2177 2421 2429 2512

2547 2829 2968 3047 3133

3212 3249 3298 3419 3519

3575 3646 3709 3715 3799

3907 3913 4070 4175 4221

4336 4531 4544 4557 4601

4685 4695 4706 4762 4814

5100 5196 5211 5230 5297

5348 5360 5361 5566 5581

5614 5662 5730 6002 6005

6061 6074 6082 6185 6278

6439 6495 6509 6622 6794

6800 7196 7296 7416 7467

7557 7614 7692 7733 7741

7911 7917 7952 7963 8117

8136 8208 8209 8242 8438

8463 8493 8525 8626 8951

8982 9057 9076 9090 9160

9242 9314 9344 9370 9588

9663 9887 9957