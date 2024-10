വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) WK 285065 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 285065 WB 285065 WC 285065 WD 285065 WE 285065 WF 285065 WG 285065 WH 285065 WJ 285065 WL 285065 WM 285065

2nd Prize Rs :500000/- 1) WD 480783 (PATTAMBI)



3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 908291 (THIRUR)

2) WB 760695 (CHERTHALA)

3) WC 242292 (KANNUR)

4) WD 534999 (CHITTUR)

5) WE 900734 (PATHANAMTHITTA)

6) WF 860134 (KARUNAGAPALLY)

7) WG 430048 (THRISSUR)

8) WH 268016 (ADIMALY)

9) WJ 524327 (KARUNAGAPALLY)

10) WK 692018 (ERNAKULAM)

11) WL 964518 (VADAKARA)

12) WM 947414 (VAIKKOM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0326 0592 1667 2504 2599

3824 3891 4046 4629 4723

5020 5153 5528 5701 8564

9299 9863 9929

5th Prize-Rs :2000/- 0541 0763 1217 2807 6016

6104 6334 6923 7467 8632

6th Prize-Rs :1000/- 0579 1136 1635 2799 3025

3321 3989 4261 5784 6663

6769 8789 9254 9349

7th Prize-Rs :500/- 0151 0178 0219 0315 0383

0393 0441 0479 0533 0740

0778 0809 0932 1508 1722

1971 1972 2018 2121 2237

2432 2564 2924 3337 3460

3584 3620 3680 3777 3937

4083 4091 4117 4472 4520

4522 4556 4875 4889 5042

5049 5072 5092 5203 5231

5237 5263 5587 5606 5663

5672 5719 5870 5982 6047

6183 6326 6469 6495 6914

6956 6987 7000 7565 7625

7681 7808 7862 7926 7936

8377 8712 8961 9188 9253

9368 9406 9451 9529 9576

9876 9932

8th Prize-Rs :100/- 0001 0103 0139 0200 0217



0242 0266 0881 0944 1096

1108 1498 1617 1619 1637

1842 2023 2178 2220 2320

2341 2356 2472 2644 2665

2794 2857 2916 2920 3277

3311 3443 3448 3556 3653

3791 3829 3848 3913 3942

3966 3975 3993 4013 4036

4360 4451 4509 4539 4665

5010 5036 5111 5196 5205

5262 5277 5295 5310 5536

5740 5782 5823 5908 5969

6131 6143 6254 6304 6332

6355 6382 6464 6477 6478

6479 6498 6523 6575 6665

6702 6726 6760 6772 6815

6853 6857 6904 7112 7127

7185 7289 7315 7450 7593

7621 7797 7822 7939 7983

7988 8099 8131 8158 8190

8283 8302 8332 8337 8384

8443 8509 8528 8539 8545

8568 8773 8877 8969 9031

9047 9067 9163 9588 9776

9857.