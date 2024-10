സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/- 1) SU 612385 (ERNAKULAM) Cons Prize-Rs :8000/- SN 612385 SO 612385 SP 612385 SR 612385 SS 612385 ST 612385 SV 612385 SW 612385 SX 612385 SY 612385 SZ 612385

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :1000000/- 1) SS 918700 (KANNUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/- 0228 0583 1565 2035 2040

2067 2923 3439 4465 6075

ADVERTISEMENT

6396 8002 8276 8997 9207

9340 9439 9771

4th Prize-Rs :2000/- 0346 1103 2193 4579 6070

6293 6431 6562 7421 9560

ADVERTISEMENT

5th Prize-Rs :1000/- 0063 0855 1292 1361 1798

2321 2787 3200 4673 4939

5446 5622 6006 6941 7104

7161 7361 7573 8856 9134

6th Prize-Rs :500/- 0112 0517 0919 1024 1524

1622 1817 1980 2056 2413

2423 2524 2739 2760 2765

2885 2924 2960 3127 3218

3291 3413 3615 3642 4137

4330 4404 5285 5473 5842

5977 6002 6118 6304 6693

6841 6884 7460 7767 7837

8073 8188 8526 9051 9171

9484 9570 9607 9647 9671

9904 9952

7th Prize-Rs :200/- 0009 0105 0766 0841 1019

1038 1243 1473 1567 1681

2415 2425 2438 2561 2602

2860 2867 3140 3709 3904

4001 4473 4652 4700 4722

4780 5054 5320 5900 6354

6551 7127 7162 7353 7441

7467 8082 8331 8601 8731

8743 9057 9311 9498 9926

8th Prize-Rs :100/-

0036 0052 0192 0218 0237

0258 0439 0503 0539 0669

0864 0954 1025 1065 1145

1148 1193 1417 1549 1587

1795 1837 1840 1923 1966

2002 2034 2175 2243 2337

2363 2412 2416 2418 2685

2848 2905 2929 3067 3252

3332 3558 3631 3684 3693

3748 3766 3816 3947 4125

4170 4209 4363 4525 4574

4608 4675 4697 4965 5067

5118 5266 5268 5305 5433

5517 5791 5818 6027 6035

6047 6101 6188 6229 6299

6395 6459 6558 6561 6563

6581 6732 6817 6844 6919

6934 6983 7020 7031 7041

7071 7099 7147 7264 7299

7321 7328 7371 7393 7417

7455 7473 7529 7639 7769

7792 7796 7893 7954 7990

8066 8243 8359 8427 8518

8570 8672 8756 8807 9008

9151 9321 9397 9475 9581

9924.