കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/-

1) PA 566681 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

PB 566681 PC 566681 PD 566681 PE 566681 PF 566681

PG 566681 PH 566681 PJ 566681 PK 566681 PL 566681

PM 566681

2nd Prize Rs :1000000/-

1) PG 354429 (KOLLAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) PA 930456 (THAMARASSERY)

2) PB 270253 (KOLLAM)

3) PC 321953 (GURUVAYOOR)

4) PD 203836 (ALAPPUZHA)

5) PE 231642 (KOTTAYAM)

6) PF 775408 (THIRUVANANTHAPURAM)

7) PG 218970 (ERNAKULAM)

8) PH 187985 (ERNAKULAM)

9) PJ 360435 (KOTTAYAM)

10) PK 224155 (ERNAKULAM)

11) PL 439215 (MOOVATTUPUZHA)

12) PM 535820 (ADIMALY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0618 0697 0818 1925 2845

2982 4192 5452 5549 6287

7183 8110 8217 8372 8419

9140 9916 9967

5th Prize-Rs :1000/-

0183 0526 0546 0572 0786

1232 1530 1736 2387 2686

2936 3294 3517 3833 4240

4801 5342 5984 6173 6279

6495 6605 6795 6804 6907

7105 7521 7885 8028 8089

8187 9195 9231 9930

6th Prize-Rs :500/-

0002 0061 0082 0434 0684

0998 1093 1307 1593 1776

1888 1901 1948 1960 2224

2269 2339 2431 2457 2634

2934 2962 3135 3146 3169

3184 3190 3651 3741 3749

4118 4420 4500 4846 4864

4993 5048 5179 5697 5767

5796 5910 6151 6172 6292

6419 6844 6927 6936 7048

7128 7167 7388 7407 7527

7711 7724 7788 7804 7835

7880 7909 8024 8040 8041

8087 8116 8145 8647 8864

8878 9146 9173 9268 9420

9546 9600 9708 9881 9929

7th Prize-Rs :100/-

0064 0578 0612 0717 0831

0958 1000 1082 1104 1222

1279 1396 1459 1711 1788

1816 1824 1877 1927 2112

2132 2134 2140 2161 2259

2360 2362 2456 2483 2699

2827 2832 2886 2902 3191

3274 3445 3495 3553 3596

3648 3875 3905 3936 3958

3962 4208 4330 4456 4578

4680 4692 4756 4837 4974

5025 5027 5071 5284 5294

5332 5368 5434 5471 5480

5553 5557 5607 5841 5859

5865 5891 5892 6092 6103

6164 6202 6300 6309 6318

6388 6392 6634 6860 6966

7029 7093 7108 7142 7275

7348 7431 7454 7468 7476

7618 7695 7726 7854 7923

8025 8248 8669 8774 8780

8809 8843 8874 9040 9046

9094 9132 9151 9163 9188

9226 9257 9267 9291 9294

9464 9488 9822 9826 9840

9906