കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) KW 819787 (ERNAKULAM)Cons Prize-Rs :8000/- KN 819787 KO 819787 KP 819787 KR 819787 KS 819787 KT 819787 KU 819787 KV 819787 KX 819787 KY 819787 KZ 819787

ADVERTISEMENT

2nd Prize Rs :500000/- 1) KW 862602 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KN 425212 (KOLLAM)

2) KO 638999 (KOLLAM)

3) KP 188819 (KANNUR)

ADVERTISEMENT

4) KR 828219 (THRISSUR)

5) KS 839737 (THIRUVANANTHAPURAM)

6) KT 317144 (GURUVAYOOR)

7) KU 465153 (KARUNAGAPALLY)

ADVERTISEMENT

8) KV 834602 (KANNUR)

9) KW 107275 (KOLLAM)

10) KX 669115 (THIRUR)

11) KY 307904 (NEYYATTINKARA)

12) KZ 466180 (ADIMALY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0375 0647 0679 1094 2059

2827 2898 4393 4449 5019

6201 7648 7771 7995 8409

9467 9551 9918

5th Prize-Rs :2000/- 0137 1212 2911 4303 4325

4905 4908 5143 6516 6970

6th Prize-Rs :1000/- 3328 3365 3645 5397 5444

6499 6551 6568 6936 8127

8564 9011 9724 9949

7th Prize-Rs :500/- 0107 0116 0141 0235 0298

0424 0474 0972 0989 1000

1004 1008 1011 1168 1442

1808 1958 2008 2027 2128

2165 2452 2596 2671 2756

3014 3138 3476 3560 3600

3616 3956 4050 4109 4167

4253 4292 4388 4471 4483

4644 4990 5021 5261 5367

5489 5861 5976 6028 6049

6163 6186 6208 6521 6543

6605 6801 6998 7210 7277

7463 7647 7656 7668 7772

7917 8092 8578 8587 8592

8650 8707 8985 9033 9060

9108 9202 9301 9341 9563

8th Prize-Rs :100/-

0063 0286 0331 0362 0373

0418 0575 0585 0622 0628

0733 0898 0937 0943 1013

1059 1084 1142 1165 1171

1180 1251 1273 1293 1313

1347 1487 1626 1717 2018

2096 2135 2162 2293 2297

2384 2402 2741 2769 2819

2842 2880 3106 3378 3418

3539 3902 4091 4231 4362

4398 4555 4609 4615 4787

4809 4831 4902 4911 4986

5018 5196 5277 5297 5368

5431 5459 5466 5821 5867

6012 6045 6065 6238 6276

6288 6406 6492 6504 6573

6578 6674 6731 6776 6882

6910 6919 7029 7032 7105

7142 7164 7201 7378 7422

7643 7682 7757 7798 7813

7943 8063 8222 8227 8371

8390 8435 8544 8642 8795

8935 8967 9030 9129 9163

9390 9490 9509 9526 9659

9750 9767 9926 9970.