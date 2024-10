വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) WS 537132 (IDUKKI)

Cons Prize-Rs :8000/-

WN 537132 WO 537132 WP 537132 WR 537132 WT 537132

WU 537132 WV 537132 WW 537132 WX 537132 WY 537132

WZ 537132

2nd Prize Rs :500000/-

1) WV 192051 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WN 571202 (VAIKKOM)

2) WO 209748 (WAYANADU)

3) WP 986235 (MALAPPURAM)

4) WR 452813 (ALAPPUZHA)

5) WS 764056 (PATHANAMTHITTA)

6) WT 737558 (NEYYATTINKARA)

7) WU 478690 (PAYYANUR)

8) WV 159098 (ERNAKULAM)

9) WW 596802 (THRISSUR)

10) WX 646509 (GURUVAYOOR)

11) WY 443243 (VADAKARA)

12) WZ 504745 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0125 1020 1872 3911 4308

4535 4757 4793 5014 5688

6892 7090 7757 7943 8584

9123 9539 9569

5th Prize-Rs :2000/-

0342 0525 0558 1027 1428

3799 3991 4109 5121 6917

6th Prize-Rs :1000/-

0435 0562 2345 2775 3778

5108 6317 6538 7168 8124

9413 9591 9768 9831

7th Prize-Rs :500/-

0031 0087 0123 0234 0586

0602 0623 1205 1230 1325

1468 1810 2096 2274 2276

2367 2516 2626 2659 2843

2853 3010 3104 3387 3696

3957 4292 4325 4357 4377

4474 4529 4790 4920 4941

5035 5232 5559 5631 5742

5878 5883 6057 6133 6344

6507 6566 6569 6611 6625

6669 6801 6882 6958 7032

7301 7313 7505 7594 7728

7772 7851 7955 8086 8765

8819 8845 8879 8939 8993

9004 9138 9244 9445 9596

9618 9832 9834 9895 9903

9928 9980

8th Prize-Rs :100/-

0085 0122 0166 0188 0335

0367 0479 0493 0520 0526

0599 0714 0728 0744 0867

1056 1057 1125 1168 1302

1314 1396 1425 1462 1950

2027 2174 2432 2505 2661

2793 2813 2908 2982 3056

3057 3080 3083 3112 3206

3235 3257 3271 3287 3431

3454 3486 3559 3567 3596

3636 3832 4091 4284 4385

4475 4502 4585 4589 4764

4891 4915 4922 4991 5079

5187 5324 5397 5568 5715

5832 5865 5929 6078 6123

6127 6148 6252 6303 6556

6576 6645 6646 6650 6667

6811 6876 6946 6997 7013

7045 7107 7121 7156 7177

7274 7289 7353 7588 7641

7827 7965 8002 8067 8112

8145 8265 8281 8571 8615

8766 8776 8779 8874 8927

8929 8959 9075 9247 9325

9444 9492 9529 9717 9878

9948