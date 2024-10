സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SD 428899 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

SA 428899 SB 428899 SC 428899 SE 428899 SF 428899

SG 428899 SH 428899 SJ 428899 SK 428899 SL 428899

SM 428899

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SL 509097 (MOOVATTUPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0366 0658 0740 2602 2792

2878 3880 5142 5283 6192

6403 6773 7076 7168 7428

8183 9264 9667

4th Prize-Rs :2000/-

1486 3813 4553 4979 6269

6803 7047 7341 8724 8967

5th Prize-Rs :1000/-

0000 0820 0949 1136 1139

2192 2243 2593 3620 5508

6281 7215 7328 7416 7479

7658 8226 8500 8635 8638

6th Prize-Rs :500/-

0006 0112 0737 0806 0867

1061 1365 1482 1683 1973

2011 2100 2320 2531 2566

2819 3129 3181 3439 3447

3666 3889 3892 3897 4419

4426 4611 4799 5069 5263

5489 5512 5530 6115 6533

6890 7009 7091 7433 7686

7701 8116 8613 8719 9096

9135 9357 9671 9700 9827

9872 9976

7th Prize-Rs :200/-

0369 0386 0587 0624 0750

0860 1019 1097 1609 1670

2503 2535 2611 2673 2704

2751 3016 3083 3633 3657

3864 4278 4284 4602 4970

5017 5171 6349 6705 6988

6993 7185 7560 7596 7755

8133 8140 9010 9086 9129

9495 9596 9726 9940 9970

8th Prize-Rs :100/-

0086 0135 0142 0191 0196

0247 0310 0428 0543 0622

0874 0955 1048 1208 1303

1316 1355 1435 1444 1554

1560 1585 1688 1724 1783

1789 1844 2101 2146 2156

2160 2324 2337 2463 2636

2672 2913 2998 3096 3142

3151 3206 3251 3274 3360

3411 3533 3667 3679 3743

4014 4020 4024 4096 4123

4238 4271 4403 4637 4866

4904 5094 5157 5269 5355

5454 5525 5577 5585 5651

5826 5827 6128 6288 6334

6481 6534 6710 6734 6833

6849 6893 7048 7072 7117

7257 7276 7285 7365 7391

7465 7474 7512 7582 7620

7665 7716 7798 7885 7968

7998 8200 8241 8406 8410

8439 8443 8452 8456 8464

8589 8892 8950 9067 9176

9186 9329 9367 9383 9531

9546 9768 9846 9914 9935

9965