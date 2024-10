ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുകോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) FF 314374 (PAYYANUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

FA 314374 FB 314374 FC 314374 FD 314374 FE 314374

FG 314374 FH 314374 FJ 314374 FK 314374 FL 314374

FM 314374

2nd Prize Rs :1000000/-

1) FJ 820862 (MANANTHAVADY)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0059 0804 2083 2125 2589

3184 3698 4073 4189 4728

5043 5143 5639 5917 6171

7291 7332 7947 8346 8419

8494 8783 9105

4th Prize-Rs :2000/-

0393 1105 1346 1514 3014

3053 4544 7134 8555 8752

9220 9396

5th Prize-Rs :1000/-

1454 1498 2260 2325 2570

2729 3614 4398 4905 5166

5465 5582 5709 7160 7320

7595 7650 8104 8111 8430

8532 8903 9415 9465

6th Prize-Rs :500/-

0342 0392 0461 0680 0805

0824 0899 0947 1093 1182

1241 1376 1436 1627 1717

1747 1864 2002 2094 2197

2542 2572 2737 2804 2856

3202 3206 3441 3600 3777

4044 4104 4268 4457 4783

4834 4842 4978 5044 5097

5155 5165 5175 5186 5230

5251 5395 5435 5450 5565

5829 5906 5961 6193 6365

6791 7043 7135 7162 7281

7309 7314 7325 7341 7378

7410 7486 7569 7577 7622

7788 7793 7953 8015 8026

8040 8114 8172 8230 8318

8673 8745 8798 8837 8856

8870 8939 9243 9301 9500

9527 9572 9847 9897 9906

9967

7th Prize-Rs :100/-

0067 0095 0106 0179 0284

0288 0431 0510 0563 0674

0705 0781 0950 1028 1136

1163 1198 1384 1588 1791

1820 2001 2073 2079 2163

2187 2390 2438 2494 2587

2608 2674 2782 2822 2868

3003 3033 3062 3189 3219

3303 3346 3389 3411 3467

3474 3551 3587 3591 3670

3717 3756 3820 4009 4152

4165 4269 4351 4388 4484

4538 4609 4712 4772 4883

4910 4912 5000 5048 5074

5110 5138 5149 5168 5345

5526 5634 5674 5838 5942

5960 5983 6427 6565 6612

6652 6654 6702 6868 6910

6915 6938 6962 6971 6973

6981 7040 7103 7235 7277

7292 7302 7318 7733 7794

7913 7989 8004 8154 8179

8194 8293 8317 8633 8738

8839 8893 9048 9289 9303

9340 9559 9732 9811 9925

9949