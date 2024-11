കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PW 252136 (THRISSUR)Cons Prize-Rs :8000/- PN 252136 PO 252136 PP 252136 PR 252136 PS 252136 PT 252136 PU 252136 PV 252136 PX 252136 PY 252136 PZ 252136

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PW 828569 (CHITTUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PN 900864 (KOZHIKKODE)

2) PO 134329 (GURUVAYOOR)

3) PP 922171 (THRISSUR)

4) PR 946293 (VADAKARA)

5) PS 554255 (KOZHIKKODE)

6) PT 499868 (KAYAMKULAM)

7) PU 197805 (KOLLAM)

8) PV 219072 (ALAPPUZHA)

9) PW 624395 (KOLLAM)

10) PX 594462 (ERNAKULAM)

11) PY 408982 (ALAPPUZHA)

12) PZ 404213 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1575 2271 2557 3350 3643

5560 6551 6712 6863 6879

7702 8026 8282 8639 8726

9151 9764 9820

5th Prize-Rs :1000/- 0028 0410 1084 1854 1940

2534 2801 2859 3128 3227

3257 3565 3811 4318 4345

5013 5163 6011 6802 6993

7220 7509 7866 8159 8410

8636 9025 9099 9121 9145

9241 9450 9638 9947

6th Prize-Rs :500/-

0074 0119 0130 0162 0201

0272 0356 0383 0463 0472

0496 0516 0573 0652 1002

1408 1419 1634 1689 2118

2205 2430 2784 3164 3383

3388 3407 3890 4061 4080

4123 4184 4208 4290 4301

4323 4387 4600 4619 4819

5093 5115 5117 5330 5457

5734 5970 6040 6265 6327

6342 6451 6581 6910 6926

6928 6941 6971 6985 7095

7371 7496 7590 7676 7806

7839 7911 8458 8528 8749

9086 9188 9225 9298 9344

9436 9487 9596 9626 9700

7th Prize-Rs :100/-

0091 0105 0250 0309 0478

0638 0650 0711 0839 0914

0921 0985 0992 1042 1228

1439 1513 1563 1569 1597

1675 1997 2097 2114 2249

2329 2341 2375 2450 2466

2597 2754 2762 2927 2975

3196 3197 3224 3532 3543

3591 3672 3703 3723 3837

3952 3996 4056 4192 4344

4446 4468 4503 4553 4587

4602 4631 4634 4811 4852

4938 4983 5034 5112 5190

5337 5355 5551 5606 6147

6152 6208 6275 6418 6426

6497 6514 6538 6584 6594

6677 6807 6828 6836 7011

7019 7106 7167 7202 7246

7267 7268 7406 7422 7621

7724 7747 7820 7886 7996

8081 8177 8250 8311 8326

8335 8446 8509 8641 8686

8979 9019 9202 9336 9390

9411 9466 9468 9556 9587

9614 9654 9732 9781 9905

9955.