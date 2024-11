നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) NG 619722 (IDUKKI)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :8000/- NA 619722 NB 619722 NC 619722 ND 619722 NE 619722

NF 619722 NH 619722 NJ 619722 NK 619722 NL 619722

NM 619722

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NM 882002 (VAIKKOM)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 508411 (GURUVAYOOR)

2) NB 533488 (ATTINGAL)

3) NC 861865 (PAYYANUR)

4) ND 657400 (VAIKKOM)

ADVERTISEMENT

5) NE 518208 (CHITTUR)

6) NF 687283 (PATTAMBI)

7) NG 186099 (ERNAKULAM)

8) NH 780305 (VAIKKOM)

9) NJ 329568 (CHITTUR)

10) NK 765707 (MOOVATTUPUZHA)

11) NL 527500 (KATTAPPANA)

12) NM 608470 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0022 1360 1979 2677 3163

3523 3629 3874 4677 5487

6619 7067 7397 7660 7773

8299 9099 9850

5th Prize-Rs :1000/- 0510 0560 0789 1009 1410

2362 3726 4006 4173 4763

4789 4891 4965 5427 5431

5510 5814 6358 6560 6670

6871 7120 7286 7309 7577

7801 8017 8153 8289 8891

9101 9140 9179 9734 9847

9942

6th Prize-Rs :500/- 0150 0163 0213 0585 0612

0754 0960 1181 1278 1578

1718 1755 1773 1983 2007

2181 2426 2436 2869 3147

3312 3356 3484 3678 3951

4082 4408 4546 4548 4837

4997 5036 5504 5632 5774

5821 5954 5993 6029 6043

6055 6156 6438 6446 6825

6865 6997 7230 7715 7867

7921 7934 7982 7995 8057

8151 8233 8254 8318 8398

8445 8457 8466 8658 8750

8769 9087 9243 9424 9443

9500 9501 9518 9576 9581

9616 9720 9841 9912

7th Prize-Rs :100/- 0060 0072 0077 0103 0157

0232 0271 0273 0300 0311

0529 0912 0953 0970 1028

1480 1590 1632 1681 1715

1769 1816 1919 1996 2228

2371 2466 2487 2503 2631

2645 2652 2699 2811 2928

2977 3062 3076 3209 3261

3287 3522 3558 3619 3724

3736 3990 4057 4076 4124

4270 4831 4980 5011 5012

5161 5177 5231 5285 5345

5412 5475 5498 5577 5585

5699 5779 5783 5895 5928

5975 6167 6332 6341 6365

6433 6452 6482 6571 6639

6686 6723 6872 6994 7066

7278 7355 7517 7528 7533

7829 7842 7884 8024 8068

8127 8185 8239 8272 8284

8363 8366 8554 8650 8668

8849 8896 9030 9032 9131

9170 9194 9279 9327 9332

9438 9447 9490 9601 9905

9918 9951