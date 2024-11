കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-678th DRAW held on:- 02/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KH 133089 (GURUVAYOOR)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 133089 KB 133089KC 133089KD 133089KE 133089 KF 133089 KG 133089KJ 133089 KK 133089KL 133089 KM 133089

2nd Prize Rs :500000/- 1) KH 458853 (PATTAMBI) 3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 220714 (KOTTAYAM) 2) KB 976442 (MANANTHAVADY) 3) KC 720905 (ALAPPUZHA) 4) KD 959844 (KANHANGAD) 5) KE 527450 (VAIKKOM) 6) KF 185482 (KOTTAYAM) 7) KG 839905 (KOTTAYAM) 8) KH 646944 (PUNALUR) 9) KJ 166390 (PALAKKAD) 10) KK 465351 (PALAKKAD) 11) KL 562940 (KOZHIKKODE) 12) KM 175824 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1161 1370 1403 1939 2199 3449 3621 5024 5136 5702 5893 5917 6025 6553 7667 8032 8037 9578

5th Prize-Rs :2000/- 1094 1970 3617 4111 4840 4974 5267 7684 7732 9342

6th Prize-Rs :1000/- 0621 2107 3142 4028 4390 5423 6121 7006 7306 7823 8193 8961 9122 9543

7th Prize-Rs :500/- 0132 0248 0413 0464 0542 0586 0923 0970 1017 1162 1378 1538 1703 1790 1792 1828 1860 2094 2158 2238 2521 2762 3050 3055 3126 3181 3275 3310 3323 3516 3535 3602 3790 4056 4175 4272 4282 4458 4599 4626 5012 5285 5286 5528 5538 5655 5674 5706 5976 5982 6020 6385 6458 6780 6843 7035 7039 7153 7226 7266 7324 7342 7355 7460 7586 7610 7662 8787 8919 9061 9286 9319 9401 9443 9464 9574 9591 9640 9769 9801

8th Prize-Rs :100/- 0056 0152 0293 0574 0607 0733 0843 0928 0980 1150 1177 1252 1327 1331 1386 1426 1489 1527 1557 1603 1767 1818 1854 2064 2130 2154 2183 2323 2342 2605 2706 2780 2812 2877 2991 3028 3037 3056 3138 3178 3228 3238 3297 3429 3520 3545 3555 3642 3683 3901 3912 3921 3994 4027 4049 4059 4113 4119 4304 4338 4598 4610 4620 4622 4659 4764 4821 4831 4835 4868 4902 4994 5101 5262 5337 5439 5456 5543 5561 5616 5687 5806 6085 6149 6151 6360 6443 6576 6603 6609 6630 6738 6872 6893 7052 7630 7749 7883 7911 7917 8036 8091 8231 8389 8422 8449 8529 8534 8583 8683 8853 8911 8935 9039 9121 9141 9145 9323 9383 9407 9408 9463 9545 9889

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.