അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/- 1) AC 507742 (IRINJALAKUDA) Cons Prize-Rs :8000/- AA 507742 AB 507742 AD 507742 AE 507742 AF 507742 AG 507742 AH 507742 AJ 507742 AK 507742 AL 507742 AM 507742

2nd Prize Rs :500000/- 1) AC 550384 (ERNAKULAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) AA 586556 (KOTTAYAM)

2) AB 234782 (KOZHIKKODE)

3) AC 130416 (THIRUR)

4) AD 551211 (ERNAKULAM)

5) AE 973191 (IRINJALAKUDA)

6) AF 738537 (ERNAKULAM)

7) AG 189480 (KANNUR)

8) AH 249783 (THRISSUR)

9) AJ 504677 (IRINJALAKUDA)

10) AK 675000 (KOTTAYAM)

11) AL 492492 (CHERTHALA)

12) AM 883519 (GURUVAYOOR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0221 0448 1152 1174 2917

3524 3826 4388 4472 5739

6124 6160 6390 6636 7181

7182 7231 8779

5th Prize-Rs :2000/- 1612 2177 2204 2641 3715

6379 8905

6th Prize-Rs :1000/- 0079 0355 1217 1422 1470

2956 3197 3313 3325 3375

3442 3967 4352 4873 5305

5412 6138 6247 6513 6843

7002 7825 8764 9187 9232

9472

7th Prize-Rs :500/- 0210 0257 0457 0541 0575

0784 0816 0948 1115 1342

1440 1618 2028 2091 2426

2547 2831 3421 3422 3445

3580 3801 3868 3890 3925

4308 4316 4323 4563 4856

4915 4925 4978 4993 5092

5624 5629 6114 6350 6450

6476 6714 6828 6905 6950

6998 7107 7116 7131 7267

7281 7619 7623 7793 7806

7851 7900 7946 8101 8177

8383 8393 8563 8693 8939

9008 9203 9276 9388 9438

9599 9675

8th Prize-Rs :100/-

0018 0231 0316 0381 0404

0554 0570 0607 0868 0912

1050 1060 1074 1181 1230

1303 1679 1752 2000 2004

2033 2099 2112 2164 2189

2329 2540 2581 2926 2937

3011 3073 3104 3166 3229

3298 3570 3655 3776 3971

4037 4091 4165 4192 4450

4564 4598 4836 5028 5090

5180 5181 5269 5275 5346

5397 5457 5484 5510 5674

5696 5935 6048 6204 6308

6319 6370 6427 6599 6670

6672 6743 6804 6859 6914

6951 6965 7080 7176 7227

7263 7327 7368 7447 7484

7521 7573 7582 7669 7742

7756 7823 7844 8102 8136

8241 8286 8297 8352 8389

8416 8429 8441 8498 8507

8577 8738 8836 8931 9042

9058 9102 9213 9264 9366

9410 9440 9535 9668 9794

9836 9913 9954.