സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SP 770782 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

SN 770782 SO 770782 SR 770782 SS 770782 ST 770782

SU 770782 SV 770782 SW 770782 SX 770782 SY 770782

SZ 770782

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SX 674338 (WAYANADU)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0171 0235 0605 0876 1373

1382 2340 2837 3223 3518

5670 6204 6429 7160 9072

9109 9336 9592

4th Prize-Rs :2000/-

0316 0963 1617 1971 2316

4492 8955 9119 9153 9870

5th Prize-Rs :1000/-

0096 0468 0724 1138 1583

2714 3595 4838 5475 5602

5880 5944 6903 7032 7684

7815 8688 9128 9292 9353

6th Prize-Rs :500/-

0344 0396 0449 0508 0868

0933 1019 1394 1663 1993

2024 2149 2334 2414 2672

2947 3189 3203 3305 3984

4052 4058 4352 4395 4429

4711 4997 5771 5870 6334

6338 6368 6389 6643 6754

6791 6798 7331 7582 7616

7643 7807 7895 7944 7948

8093 8132 8850 8931 9090

9338 9881

7th Prize-Rs :200/-

0038 0290 0898 0995 1157

1414 2283 2524 2584 2710

2867 3337 3358 3535 3544

3650 3677 3741 4863 5058

5146 5255 5298 5704 5889

5923 5986 5994 6162 6229

6241 6550 6551 6776 7633

7736 7738 7824 8228 8449

8525 8703 8823 9149 9589

8th Prize-Rs :100/-

0133 0266 0294 0360 0444

0535 0603 0819 1039 1267

1391 1407 1457 1610 1650

1673 1685 1717 1770 1823

1833 1845 1939 1959 1996

2053 2081 2115 2154 2160

2269 2287 2330 2347 2416

2487 2513 2596 2741 2897

2919 3018 3033 3044 3071

3122 3139 3259 3269 3381

3430 3583 3584 3790 3935

4031 4059 4207 4279 4337

4432 4452 4470 4777 4794

4821 4834 4885 4961 5061

5062 5080 5178 5440 5559

5631 5633 5687 5710 5841

5898 6047 6081 6295 6415

6464 6546 6553 6573 6654

6741 6766 6802 6850 6917

7007 7079 7199 7520 7572

7640 7800 7888 7916 8097

8194 8400 8412 8470 8567

8597 8641 8660 8762 8940

8974 9244 9281 9335 9411

9540 9542 9719 9857 9926

9978