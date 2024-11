കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :8000000/- 1) PE 305326 (THIRUR)

Cons Prize-Rs :8000/- PA 305326 PB 305326 PC 305326 PD 305326 PF 305326 PG 305326 PH 305326 PJ 305326 PK 305326 PL 305326 PM 305326

2nd Prize Rs :1000000/- 1) PE 561102 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :100000/- 1) PA 335914 (CHITTUR)

2) PB 135872 (PATTAMBI)

3) PC 519959 (IRINJALAKUDA)

4) PD 540098 (KOTTAYAM)

5) PE 655425 (IRINJALAKUDA)

6) PF 365768 (KOTTAYAM)

7) PG 787862 (WAYANADU)

8) PH 504432 (KOLLAM)

9) PJ 677670 (NEYYATTINKARA)

10) PK 245829 (ERNAKULAM)

11) PL 747583 (KANHANGAD)

12) PM 716144 (PATTAMBI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0017 0784 2053 2374 3258

3572 3626 3833 4468 4843

6096 6660 6750 7209 7215

8539 8878 9788

5th Prize-Rs :1000/-

1091 1719 1783 2161 2399

3395 3881 3883 3936 4363

4479 4786 4970 5140 5208

5688 6011 6204 6259 6364

7112 7256 7258 7399 7558

7653 7858 7886 8719 8728

8735 9528 9588 9610

6th Prize-Rs :500/-

0016 0094 0112 0243 0561

0836 0849 1089 1239 1535

1842 1918 2003 2040 2080

2116 2131 2154 2259 2322

2419 2443 2639 2953 2979

3019 3078 3160 3264 3306

3490 3608 3615 3697 3720

3758 4057 4222 4634 5512

5549 5615 5648 5664 5759

5844 5982 6052 6536 6549

6652 6727 6733 6753 6937

7037 7218 7279 7304 7354

7438 7546 7650 7753 7766

7913 8092 8103 8470 8514

8635 8681 8893 9095 9097

9144 9147 9195 9442 9915

7th Prize-Rs :100/-

0019 0200 0391 0539 0615

0744 0750 0935 0975 1231

1391 1538 1695 1827 1967

1968 2032 2099 2358 2363

2388 2488 2563 2575 2657

2681 2732 2738 2777 2836

2864 2963 3053 3066 3074

3119 3155 3285 3353 3379

3479 3588 3595 3682 3757

3777 3886 4059 4152 4181

4394 4437 4474 4488 4540

4580 4757 4880 4902 4904

5029 5154 5156 5423 5473

5553 5564 5646 5736 5789

5925 5951 5997 6174 6177

6229 6287 6312 6418 6519

6520 6532 6605 6857 6873

6932 6950 6951 7005 7087

7213 7221 7271 7276 7429

7435 7465 7635 7729 7809

7912 7973 7977 8085 8090

8152 8174 8260 8413 8516

8556 8616 8833 8868 8912

9027 9040 9133 9247 9254

9416 9567 9787 9810 9900

9950