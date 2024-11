നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) NZ 524074 (KARUNAGAPALLY)

Cons Prize-Rs :8000/-

NN 524074 NO 524074 NP 524074 NR 524074 NS 524074

NT 524074 NU 524074 NV 524074 NW 524074 NX 524074

NY 524074

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NX 912727 (ADIMALY)

3rd Prize Rs :100000/-

1) NN 858004 (PATTAMBI)

2) NO 858906 (PATTAMBI)

3) NP 529624 (VADAKARA)

4) NR 354637 (KOTTAYAM)

5) NS 604028 (KOLLAM)

6) NT 835562 (THRISSUR)

7) NU 617888 (KANNUR)

8) NV 338722 (ATTINGAL)

9) NW 295956 (VADAKARA)

10) NX 807257 (ERNAKULAM)

11) NY 609450 (ALAPPUZHA)

12) NZ 587240 (MALAPPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1432 1448 1513 2653 3192

3210 6035 6524 6898 7108

7401 7506 7817 7901 8262

9411 9571 9712

5th Prize-Rs :1000/-

0830 0966 1023 1278 1434

1738 1959 2120 2352 2434

2558 2671 2841 3000 3054

3317 3544 3818 4053 4534

4541 5094 5271 5845 6894

6947 7083 7137 7376 8101

8153 8463 8785 8999 9044

9641

6th Prize-Rs :500/-

0128 0399 0413 0496 0629

0902 1565 1877 1918 1981

2245 2379 2419 2499 2536

2887 3050 3078 3171 3501

4020 4152 4175 4197 4309

4556 4573 4579 4584 4628

4711 4941 4982 5046 5169

5173 5234 5279 5350 5371

5436 5462 5540 5634 5911

6034 6061 6107 6542 6854

7004 7139 7156 7318 7379

7481 7536 7638 7912 8049

8056 8338 8407 8462 8692

8818 8983 9006 9055 9073

9163 9294 9467 9506 9542

9727 9796 9943 9995

7th Prize-Rs :100/-

0025 0094 0123 0467 0914

0936 0970 1157 1259 1266

1274 1321 1441 1747 1809

1922 2006 2160 2321 2324

2455 2548 2607 2618 2620

2652 2777 2784 2836 3051

3089 3136 3162 3253 3277

3328 3593 3715 3724 3769

3838 3878 3968 4110 4190

4229 4306 4335 4377 4391

4407 4598 4704 4772 4858

4882 4988 4995 5006 5015

5030 5101 5146 5218 5220

5312 5343 5630 5848 5992

6013 6067 6147 6205 6410

6461 6658 6705 6711 6821

6843 6919 7028 7068 7219

7263 7282 7323 7413 7427

7519 7535 7692 7810 7938

8007 8011 8012 8265 8395

8453 8494 8777 8780 8884

9116 9127 9166 9246 9332

9345 9552 9611 9631 9684

9686 9696 9722 9777 9857

9952 9956